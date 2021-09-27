Söz konusu nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Söz konusu kelimesinin doğru yazımı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Pfizer CEOsundan çok konuşulacak aşı açıklamasıPfizer CEO'sundan çok konuşulacak aşı açıklaması#Koronavirüs
Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0...Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0...'#Beşiktaş
Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruzErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Almanyada seçim sonuçları sonrası flaş açıklama Koalisyon sesleriAlmanya'da seçim sonuçları sonrası flaş açıklama! Koalisyon sesleri#ALMANYA
Koronavirüs her şeyi sildi Rekor düşüş...Koronavirüs her şeyi sildi! Rekor düşüş...#Koronavirüs
Nefes kesen operasyon Polis bir kişi için gitti, 13 kişi daha çıktıNefes kesen operasyon! Polis bir kişi için gitti, 13 kişi daha çıktı#İstanbul
İsimleri tek tek açıkladı Dev şirketlere soruşturmaİsimleri tek tek açıkladı! Dev şirketlere soruşturma#Rekabet Kurumu
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
GRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı ABD mi önde Çin miGRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı! ABD mi önde Çin mi? #Teknoloji
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Söz konusu nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Söz konusu kelimesinin doğru yazımı...

#Nasıl Yazılır#TDK#Söz Konusu
Söz konusu nasıl yazılır TDKya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Söz konusu kelimesinin doğru yazımı...

Cümlelerde takviye olarak kullanılan ve anlamı üzerinden doğrudan değerlendirilen sözcük grupları içerisinde ‘söz konusu’ geliyor. Tabii bu kelime grubunun ayrı mı yoksa bitişik mi yazılıp yazılmayacağı da merak edilen konular içerisinde gelmektedir. Peki, söz konusu nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Söz konusu kelimesinin doğru yazımı üzerine bilgileri derledik.

 

Haberin Devamı

Bazı kelimeler Türkçede ayrı olarak yazılır ve anlamı üzerinden yaygın şekilde kullanılır. Yazım hatası yapmamak için ise bazı kelimeler bitişik olarak ele alınmalıdır.

Söz Konusu Nasıl Yazılır?

Bu sözcük adına doğru yazımı, ‘Söz konusu’ şeklinde ayrı olarak ele alınmış halidir. Dilbilgisi kullanıma bağlı olarak yazım hatası olmaması için ayrı şekilde ele alınarak kullanılmalıdır.

 TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin ayrı yazılması gerektiği ön plana çıkıyor.

 Söz konusu (Doğru)

 Sözkonusu (Yanlış)

 Söz Konusu Kelimesinin Doğru Yazımı

 Bu Kelimenin doğru şekilde yazımı Türk Dil Kurumu üzerinden ayrı olarak ele alınmış halidir. Bütün olarak ele alındığı takdirde belli bir anlam taşıyan bu kelime ayrı olarak yazılmalıdır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#TDK#Söz Konusu