Söz konusu nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Söz konusu kelimesinin doğru yazımı...

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Bazı kelimeler Türkçede ayrı olarak yazılır ve anlamı üzerinden yaygın şekilde kullanılır. Yazım hatası yapmamak için ise bazı kelimeler bitişik olarak ele alınmalıdır.

Söz Konusu Nasıl Yazılır?

Bu sözcük adına doğru yazımı, ‘Söz konusu’ şeklinde ayrı olarak ele alınmış halidir. Dilbilgisi kullanıma bağlı olarak yazım hatası olmaması için ayrı şekilde ele alınarak kullanılmalıdır.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin ayrı yazılması gerektiği ön plana çıkıyor.

Söz konusu (Doğru)

Sözkonusu (Yanlış)

Söz Konusu Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu Kelimenin doğru şekilde yazımı Türk Dil Kurumu üzerinden ayrı olarak ele alınmış halidir. Bütün olarak ele alındığı takdirde belli bir anlam taşıyan bu kelime ayrı olarak yazılmalıdır.