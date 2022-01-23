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Söz konusu nasıl yazılır? Söz konusu kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Söz konusu nasıl yazılır Söz konusu kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Kullanılan cümlelerde takviye olarak kullanılan ve anlamı üzerinden doğrudan değerlendirilen kelime grupları arasında "söz konusu" sözcüğü önemli yere sahip durumdadır. Bu doğrultuda bu kelime grubunun yazılış şekli önemli bir merak konusu oluşturmaktadır. Söz Konusu nasıl yazılır? Söz Konusu kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı detaylarıyla derledik.

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 Türkçede bazı kelimeler ayrı olarak yazılmakta olup anlamı üzerinden yaygın biçimde kullanılır. Yazım hatası yapmamak adına ise bazı kelimelerin bitişik olarak ele alınmaları gerekmektedir. Bu kelimelerden biri de " söz konusu" sözcüğü olmaktadır. 

 Söz Konusu Nasıl Yazılır? 

 Yazım şekli en fazla araştırılan kelimeler arasında " söz konusu" şeklindeki kelime gurupları ayrı bir önem taşımaktadır. Bu sözcük adına doğru yazım ise "Söz konusu" şeklinde olanı yani ayrı olarak ele alınmış durumdaki halidir. Dilbilgisinde kullanıma bağlı olarak yazım hatası olmaması adına ayrı şekilde ele alınarak kullanılması son derece önemlidir. 

 Söz Konusu Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı? 

 " Söz konusu" kelime gurubuna Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin ayrı olarak yazılması gerektiği ön plana çıkmaktadır. Buna göre : 

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 - Sözkonusu (Yanlış yazım şekli) 

 - Söz konusu (Doğru yazım şekli) 

 " Söz konusu" kelimesinin doğru şekilde yazımı Türk Dil Kurumu üzerinden ayrı olarak ele alınmış olan halidir. Bütün olarak ele alındığı durumlarda belli bir anlam taşımakta olan bu sözcüğün ayrı olarak yazılması gerekmektedir.

 

 

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