Söz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sözün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Eş anlamlı olan kelimeler kullanıldıkları cümlelerde anlam farklılığı oluşturmamaktadır. Bu nedenle eş anlamlı kelime ifadesi kullanılmaktadır.

Söz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Söz kelimesi ile eş anlamlı olan kelimeler kelime, sözcük, lakırdı, kelam, kaf, kavil ve güfte kelimeleri olmaktadır. Söz kelimesi ile ilgili eş anlamlı kelimelerden bazıları eskide kalmış bazıları da güncel olarak kullanılmakta olan kelimelerdir.

Türk Dil Kurumuna Göre Söz Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

Türk Dil kurumuna göre söz kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

Bu konuda bu kadar lakırdı edeceğini bilseydim bu işe hiç kalkışmazdım.

Herkes seni onunla gördüğünde bir laf olur diye düşünmek için artık çok geç olacak.

Her gün bestelenmiş eserlerin güftelerini öğrenip seslendirme çalışıyorum.

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Çocukken ikimizin o evde ettiği kavil üzerinden 40 yıl geçse de geçerlidir.

Yeraltı zenginliklerimiz hakkında yazdığım kelimeler kimse tarafından dikkate alınmadı.

Her gün konuşmayı öğrenmesi için sözcükleri tekrar ediyorum.

Bakkalda duyduğum boş lakırdılar markette olmuyor bunun için o bakkala gitmiyorum.