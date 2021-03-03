Söz Gümüşse Sükut Altındır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Felsefi ve akıllı bir uyarı niteliği de taşıyan söz gümüşse sükut altın atasözü, aynı zamanda bir öğüt olarak kullanılabilir. Taşıdığı anlam üzerinden farklı yerlerde amaca göre değerlendirilebilecek en güzel atasözleri arasında yer almaktadır.

Söz Gümüşse Sükut Altındır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazı zamanlar susmak konuşmaktan çok daha fazla yarar getirir. Bu doğrultuda eğer konuşmak işe yarıyorsa, susmak çok daha etkili bir yöntem olabilir. Özellikle bazen insanların dile getirdikleri sözler başına dert açabilir. O yüzden böyle zamanlarda susmak en iyisidir.

Söz Gümüşse Sükut Altındır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Söz gümüşse sükut altındır atasözünü cümle içerisinde amacınıza uygun olarak kullanabilirsiniz.

‘’Bu konuda ben pek fazla konuşmak istemiyorum, nitekim söz gümüşse sükut altındır.’’