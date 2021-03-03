Söz Ağızdan Çıkar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Söz ağızdan çıkar atasözü anlamı ilk başta anlaşılmayan mecaz anlamlı atasözlerimiz arasında yer alır. Söz ağızdan çıkar atasözünün anlamını kavramak için biraz daha derine inmeli ve atasözüne daha detaylı bir şekilde bakmalıyız.

Söz Ağızdan Çıkar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Söz ağızdan çıkar atasözü verilen sözü tutulmasının gerekli olduğunu anlatan bir atasözüdür. Kendini yiğit ve mert olarak tanımlayan herkes verdiği sözü tutmalıdır. Sözünde durmayan kimseye güven olmaz ve mert denmez.

Söz Ağızdan Çıkar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

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