Söz Ağızdan Çıkar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türkçedeki atasözleri her türlü durumda kullanılabilen oldukça anlamlı söz öbekleridir. atasözleri derin anlam taşırlar ve doğru yolu gösterirler. Bu nedenle de her atasözü son derece önemlidir ve atasözlerinin anlaşılması dilimize zenginlik katar. Söz ağızdan çıkar atasözünün anlamı nedir? Söz ağızdan çıkar atasözünün cümle içindeki kullanımı nasıl olur? Söz ağızdan çıkar atasözü hangi durumlarda kullanılabilir? İşte söz ağızdan çıkar atasözü ile ilgili bilmek istediğiniz tüm detaylar.
Söz ağızdan çıkar atasözü anlamı ilk başta anlaşılmayan mecaz anlamlı atasözlerimiz arasında yer alır. Söz ağızdan çıkar atasözünün anlamını kavramak için biraz daha derine inmeli ve atasözüne daha detaylı bir şekilde bakmalıyız.
Söz Ağızdan Çıkar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Söz ağızdan çıkar atasözü verilen sözü tutulmasının gerekli olduğunu anlatan bir atasözüdür. Kendini yiğit ve mert olarak tanımlayan herkes verdiği sözü tutmalıdır. Sözünde durmayan kimseye güven olmaz ve mert denmez.
Söz Ağızdan Çıkar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Sen boşuna meraklanma onun için söz ağızdan çıkar. O mutlaka sana yardım edecektir.