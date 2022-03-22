Soyut anlam nedir? Soyut anlam örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

Haberin Devamı

Türkçedeki zıt kavramlar arasında en çok birbirleri ile karıştırılan somut ve soyut anlamlardır.

Soyut Anlam Nedir?

Türkçede özellikle de paragrafların ve cümlelerin anlatımlarını doğru bir şekilde kullanabilmek için iki anlama ayrılıyor. Somut ve soyut anlamlar ise, sadece dilimizde değil, daha pek çok alanda da sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor.

Soyut anlamın en temelinde beş duyu organımız yer alır. Bu beş duyu organımız ise, yani duyamadığımız, göremediğimiz, hissedemediğimiz, koklayamadığımız ve tadını alamadığımız durumları ifade etmek için kullanılan anlatıma soyut anlam adı verilir. Somut anlamda net bir tarif bulunur. Ama soyut anlamda bu netliği ortaya koyabilmek pek mümkün değildir.

Soyut anlam genellikle duyumlar için kullanılan bir ifade şeklidir. Türkçede somut ve soyut kavramlarının ayrılması, durumları ve olayları daha net bir biçimde aktarmak için kullanılır. Soyut anlatımda, varsayımsal bir anlatım bir şekli bulunur. Aynı zamanda soyut olan şeylerin kesin bir tarifi bulunmaz. ​​​​​​

Haberin Devamı

Soyut Anlam Örnekleri ve Cümleleri ile Konu Anlatımı

Soyut anlam örneklendirmeleri yaparken genellikle duyguları ifade etmek için kullanılır. Duygular ise, beş duyu organı ile hissedilmez. Ama duygunun var olduğu hissedilir. Bu duruma ise bir örnek vermek gerekirse;

"Ona olan sevgim hiç bitmeyecek." cümlesini inceleyebiliriz. Bu cümlede yer alan "sevgi" sözcüğü soyut bir anlamın en fazla dikkat çekici örneğidir. Sevgi, beş duyu organımız ile de hissedebileceğimiz bir duygu değildir. Bu özelliği sayesinde de soyut kavramının içine girer.

Başka bir örnekle olumsuz bir şekilde bu durumu olumsuz olarak da kullanabiliriz;

"Bu nefret dolu evde kendine pek çok korkularını edindi." Bu cümlede iki farklı soyut anlam bulunur. "Nefret" ve "korku" kelimeleri burada soyut anlama taşır.

Soyut anlamın en bilinen ve en önemli özellikleri arasında yer alan şeylerden biri ise, anlatılabilir olmasıdır. Duyguların hissedildiği anlatım tarzı ise genellikle soyut anlamdır. Özellikle de rüya kelimesinin soyut mu yoksa somut mu olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. "Dün gece gördüğüm rüya beni çok korkuttu." cümlesindeki rüya kelimesi de soyut bir anlam taşır.

Haberin Devamı

Soyut anlam, elle tutulamayan, sıcaklığı ya da soğukluğu hissedilemeyen, dokusu bilinmeyen, gözle görülemeyen pek çok şeyi ifade eder. Genellikle soyut anlam görülemeyen ama hissedilen duygular için sıkça kullanılır. Bazı kelimelerin hem soyut hem de somut anlamı vardır. “Bana neden soğuk davranıyorsun?” cümlesinde yer alan soğuk kelimesi dokunduğunuz zaman hissettiğiniz soğukluğu ifade etmez. Dolayısı ile de “bana uzak davranıyorsun” anlamı taşır. Bu da soyut anlam içinde yer alır.

İnsanlar, duyguları ile var olan canlılardır. Bu özelliği ile de diğer canlılardan ayrılır. Bu nedenle de soyut kelimelerle pek çok hissini ifade etmek ister. Gözle görülemeyen ve niteliği tam olarak tarif edilemeyen pek çok duygu ve olay soyut kavramlarla açıklanmaya çalışılır. Bir kelimenin cümle içinde soyut mu yoksa somut anlamda mı kullanıldığını anlamak için cümlenin içeriğine bakmak ve doğru analiz etmek gerekir. Kelimeler, genellikle ikinci anlamı ile kullanıldığında soyut anlamda kullanılmış olur. Somut anlam, beş duyu organı ile hissedilebilen pek çok şey için kullanılabilir.