Söyleyenden Dinleyen Arif Gerek atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çeşitli konuşma ortamlarında insanların durumlara göre nasıl davranması gerektiğini anlatan atasözleri birisi de söyleyenden dinleyen arif gerek atasözümüz olmaktadır.

Söyleyenden Dinleyen Arif Gerek Atasözünün Anlamı Nedir?

Bazı konular açık seçik veya ulu ortam anlatılmaması gereken konulardan olmaktadır. Diğer bir yandan o konu anlatan için bu özellikleri taşıyabilmektedir. Bu gibi durumlardan konuşmacı anlatmak istediğinin üstü örtülü bir şekilde anlatır. İşte bu anlatım tarzında karşındakinin ne anlattığını anlayabilen kişiler için söylenen atasözü söyleyenden dinleyen arif gerek olmaktadır. Kısaca, bir şey üstü kapalı bir biçimde anlatılsa bile ne anlatılmak istediğini anlaşıldığı durumlar için söyleyenden dinleyen arif gerek atasözü kullanılmaktadır.

Söyleyenden Dinleyen Arif Gerek Atasözünün Cümle İçerisindeki Örnek Kullanımı

Arkadaşım ailesinin duymasını istemediği şeyleri anlatırken her zaman üstü kapalı bir şekilde konuşur. Ben de onu anlarım o yüzden benim için söyleyenden dinleyen arif gerek atasözünün sıklıkla kullanır.