Şovenizm nedir? Şovenist ne demek? Şovenizm tarihi ve kurucusu hakkında bilgi

Günümüzde yanlış kullanılan terimlerin başında şovenizm sözcüğü geliyor. ''Gösteriş düşkünü'' ya da ''şov yapan'' kişileri tanımlamak için şovenist kelimesini kullanmak yanlıştır. Şovenizm, bir ırkın diğer ırklardan üstün olduğunu savunmak demektir. Aynı zamanda bir kurum ya da akımı fanatizm derecesinde savunan kişiler de ''şovenist'' olarak tanımlanır.

Şovenizm Nedir?

Şovenizm kavramı Türkçe karşılığı ırkçılık olan ''Racism'' ile benzer özellikler taşır. Her iki kavramın temelinde bir ırkın fiziksel ve zihinsel olarak diğer ırklardan üstün olduğu görüşü vardır. Bu üstünlük iddiası genellikle fiziksel özelliklere dayanır. Örneğin Adolf Hitler, üstün Alman ırkını ''sarışın, mavi gözlü, uzun boylu ve atletik yapılı'' olarak tanımlıyordu.

Şovenizm Racism ve Faşizm dışında Popülizm ile de doğrudan ilgili bir kavramdır. Popülistler halkla ilgili her olguyu ve olayı abartma, destanlaştırma eğilimi taşır. Şovenistler ise başka milletlere itham ve hakaretlerde bulunarak kendi milletinin üstün özelliklerini öne çıkarır. Şovenizm radikal bir harekettir. Geçmişte birçok şovenist kişi ve oluşum, düzenledikleri eylemlerde birçok kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.

Milliyetçilik ile şovenizm aynı anlama gelmez. Milliyetçilik, ülkenin ve milletin çıkarlarını gözetmek ve buna uygun davranmaktır. Şovenizm ise milliyetçiliğin yozlaşmış halidir.

Şovenist Ne Demek?

Aşırı milliyetçi olan kişilere ve ırkçılık yapanlara şovenist denir. Bununla birlikte herhangi bir kuruma aşırı bir şekilde bağlanıp onu her ne pahasına olursa olsun savunan kişileri tanımlarken de bu kelime kullanılır.Son yıllarda fanatik takım taraftarlarına da ''şovenist'' denmektedir. Bir takıma, kuruma, ideolojiye körü körüne bağlanan, akli değil hissi olarak hareket eden tüm kişi ve gruplar şovenizm tanımı içerisinde yer alır.

Şovenistlerin ortak özelliklerinden biri, karşı tarafa söz hakkı tanımamasıdır. Tartışma, fikir alışverişinde bulunmaya açık olmayan şovenistler, kendisiyle aynı görüşte olmayan kişileri tehdit edebilir, baskı yoluyla sindirebilir. Aşırı milliyetçiler fikirlerini beyan ederken tarihsel gerçekliklerden ve belgelerden faydalanmaz. En sık kullandıkları yöntemin başında demagoji gelir.

Şovenizm Tarihi ve Kurucusu Hakkında Bilgiler

Şovenizm adını Napolyon'un askerlerinden biri olan ''Nicolas Chauvin''den alır. Chavin (Türkçe okunuşu ''Şoven) adlı asker defalarca yaralanmış olmasına rağmen savaşlara katılmaya devam etmiştir. Tarihteki ilk şovenist hareketler 1922 yılında İtalya'da görülmüştür. Benito Mussolini, 1922 - 1943 yılları arasında İtalya'yı demir yumrukla yönetmiştir. Şovenizmin kökeninde racism olduğu gibi faşizm de vardır. Devletin insanlar için değil insanların devlet için olduğu görüşünün hakim olduğu faşizmde, yurttaşlara demokratik haklar tanınmaz.

Faşizmin kurucu olan Mussolini'den etkilenen isimlerin başında Adolf Hitler gelir. ''Nasyonal Sosyalizm'' hareketi de şovenizmin bir uzantısıdır. Faşizmden tek farkı, devlete değil ırk üstünlüğüne dayalı bir ideoloji olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında faşizme oranla Nasyonal Sosyalizm, daha şovenist bir ideolojidir.

İlk kez 1925 yılında yayımlanan Kavgam adlı kitapta şovenizmin temel özellikleri de yer alır. Adolf Hitler ''Ari'' ve ''Aryan'' olarak tanımladığı Alman ırkının diğer tüm ırklardan üstün olduğunu iddia etmiştir. Şovenizmin temel düsturlarından biri '' sahte düşman yaratmak'' ve kitlelerin ilgisini sahte düşmanlara çekmektir. Toplumu '' Alman lider de bu kurala uyarak Almanya'nın yaşadığı ekonomik krizden Yahudileri sorumlu tutmuştur. Bu nedenle iktidara gelir gelmez kademeli olarak yasaları değiştirmiş ve muhalif sesleri susturmuştur. Daha sonraki yıllarda Almanya ve Polonya'da yüzlerce toplama kampı açılmış ve buralarda Yahudiler, komünistler, muhalifler ve Romanlar infaz edilmiştir.