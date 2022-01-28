Şovalye nasıl yazılır? Şovalye kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Dilimize Fransızcadan geçmiş olan diğer unvanlar ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Kont 2- Markiz 3- Dük 4- Grandük 5- Baron 6-Çar 7- Voyvoda 8- Arşidük

Şovalye Nasıl Yazılır?

Şövalye, 8. yüzyıldan itibaren süvarilere verilen bir unvandır. Savaşta üstün cesaret gösteren askerlere verilen bu unvan, aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinde şeref nişanı olarak kullanılmıştır. Bu kelimeden türetilmiş olan ''şövalye ruhlu'' deyimi ise centilmen, saygın ve kibar manasına gelir.

Şovalye kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

ŞÖVALYE

Şövalye Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil kurumuna göre Fransızca kökenli bir sözcük olan şövalye kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

ŞÖVALYE - Doğru

ŞOVALYE - Yanlış

Şövalye Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Benim babam şövalye ruhlu ve centilmen olduğu için kadınlara karşı her zaman çok nazik olmuştur. (Doğru Kullanım)

2- Dünya genelinde en çok okunan kitaplardan Don Kişot, Avrupa edebiyatının ilk şovalyelik romanıdır. (Yanlış Kullanım)