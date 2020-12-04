Sosyoloji Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ülkemizde bir hayli yaygın olan ve çok sayıda da öğrenci barındırmakta olan Sosyoloji bölümü, birçok farklı üniversitede de yer almaktadır.

Sosyoloji Bölümü Nedir?

Sosyoloji Bölümü, toplum üzerinde incelemeler ve araştırmalar yapan, bu araştırmalar neticesinde ise detaylı bir çalışma yürüten çok yönlü bir bilim dalıdır. Toplumun güncel yaşantısını, günlük rutinini ve sosyal etkileşimlerini incelemekte olan bu bilim dalı, aynı zamanda toplum üzerinde yapılmakta olan gelecek planlamalarına da, yaptığı araştırmalar neticesinde, çok ciddi düzeyde bir destek sağlamaktadır. Aynı zamanda toplum genel bilimi olarak da adlandırılmakta olan Sosyoloji Bölümü, eleştirel analiz yöntemini de araştırmalarında ön planda tutmaktadır.

Sosyoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Sosyoloji Bölümünün amacı, toplum içerisindeki bireylerin güncel yaşamlarını ve günlük rutinlerini inceleyerek bunların neticesinde detaylı araştırmalar yapmakta ve bu araştırmaları toplum bilimi ile bağdaştırmaktadır. Direkt olarak toplumun refahı ve sosyal uyumu ile bağdaştırılabilecek olan bu bilim dalı, devletlerin gelişmesinde ve refah içerisinde yaşayabilmesinde de çok büyük ve etkin bir araç olarak gösterilmektedir.

Sosyoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sosyolojinin temel aldığı tek ilde insan ve davranışlar olduğundan, insanın ve davranışlarının ön planda tutulduğu her yerde Sosyoloji Bölümü mezunları iş bulabilmektedir. Çok geniş bir iş olanağı ve iş imkanı bulunmakta olan bu bölüm, günümüzde insan anatomisini ve davranışlarını merak eden ve toplumlar hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen bireyler tarafından tercih edilmektedir.

Sosyoloji Bölümü Kaç Yıllıktır?

Sosyoloji Bölümü, 4 yıllık bir eğitim sürecinin sonunda tamamlanmaktadır.

Sosyoloji Bölümünü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Sosyoloji Bölümünü okumak isteyen bireylerde öncelikle insan ve toplum ilgisi aranmaktadır. İnsanı ve toplumu ön plana almakta olan bu bölüm, bu bölümü tercih edecek bireylerde öncelikle bu ilkeleri aramaktadır. Aynı zamanda merak ve disiplinin de ön planda tutulmakta olduğu bölüm, bu özelliklere sahip olmayan öğrenciler için adeta bir hapis alanına dönüşmektedir.

Sosyoloji Bölümü İngilizce midir?

Türkiye içerisinde birçok farklı üniversitede yer alan ve oldukça popüler bir bölüm olmakta olan Sosyoloji bölümü, öğrencinin bireysel tercihine ve aldığı puana göre de İngilizce olarak okuma fırsatı bulunmaktadır. Türkiye içerisinde Sosyoloji Bölümünü İngilizce olarak da öğrencilerine gösteren birçok farklı üniversite bulunmaktadır.

Sosyoloji Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Almaktadır?

Sosyoloji Bölümü, Eşit Ağırlık (EA) puanı ile öğrenci tercihi yapmaktadır. Bu bölüm içerisinde varlık gösterebilmek için öğrencilerin belirli bir eşit ağırlık puanının üstüne çıkması gerekmektedir.

Sosyoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sosyoloji bölümü içerisinde öğrencilere sunulan birçok farklı ders bulunmaktadır. Toplumun ve insanın yer aldığı her konu, aslında bu bölüm içerisinde öğrencilere sunulan derslerin konusunu kaplamaktadır.

Temel Ekonomi

Siyaset Bilimi

Sosyolojik Analiz

Sosyoloji

Veri Analizi

Güç ve Eşitsizlik

Çağdaş Sosyal Kuramlar

Sosyal İstatistik

Kültür ve Toplum

İleri İngilizce

Psikoloji

Gibi birçok farklı teorik ders almakta olan Sosyoloji Bölümü öğrencileri, 4 senelik eğitim hayatları boyunca bu derslerin hepsinden sorumlu tutulmaktadır. Öğrencilerin bu bölümden lisans diplomasını alabilmesi için 240 AKTS puanını doldurmaları ve üniversitenin mezun olma koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sosyoloji Bölümü Mezunlarının İş İmkanları Nelerdir?

Sosyoloji Bölümü mezunlarının birçok farklı alanda iş imkanı bulunmaktadır. İster devlet ister özel sektör içerisinde insan ve toplum biliminin öne alındığı her yerde iş bulabilen Sosyoloji Bölümü mezunları, devlet kurumlarında çalışabilmek için ise Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) üzerinden geçer bir not almak zorundadırlar.

Sosyoloji Bölümü Mezunları Nerelerde İş Bulabilir?

Sosyoloji Bölümü mezunları insan ve toplumun öne alındığı birçok farklı alanda iş bulabilmektedir. Aynı zamanda analiz ve eleştirel düşüncenin gerektiği yerlerde de çalışabilmekte olan Sosyoloji Bölümü mezunları, mezun oldukları üniversite derecelerine göre de farklı iş ve alanlar üzerinde varlık gösterebilmektedir.