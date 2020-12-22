Sosyolog nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Sosyolog olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Sosyologlar, toplumları, bireyleri, aileleri ve örgütleri inceleyen kişilerdir. Bu meslek mensupları toplumdan pek çok konu hakkında veri toplayarak analiz ve çıkarım yapmaya çalışır.

Sosyolog Nedir?

Sosyolog, toplumlar, aileler, sosyal kurumlar, örgütler ve bireyler üzerinde yapılan araştırmalarda anket, test, gözlem ve röportajlar aracılığı ile veri toplayan kişidir. Sosyologlar, insanlar üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen verileri ve makaleleri inceler, analiz yapar ve rapor haline getirir. Bu kişiler kamu kurumlarında, araştırma kuruluşlarında, üniversitelerde görev alabilir. Aynı zamanda elde ettiği verilerle makale yazabilir ya da inceleme sonuçlarını derleyerek kitap ya da dergi çıkarabilir.

Sosyolog Ne İş Yapar?

Sosyologlar, toplum üzerinde pek çok konu hakkında inceleme yaparak toplumun genel düşünce yapısını ve konuya bakış açılarını öğrenmeye çalışır. Sosyologlar genellikle suç, terör, eğitim, etnik, dini ve cinsel konularda araştırmalar yapan toplum bilimini araştıran uzman kişilerdir. Her konu için farklı bir araştırma yöntemi kullanabilir ve insanları daha net anlayabilmek için çeşitli çalışmalarda görev alabilirler.

Sosyolog Nasıl Olunur?

Sosyolog, olmak için Üniversitelerin 4 yıllık Sosyoloji Lisans Bölümünü başarı ile bitirmeniz gerekir. Bu bölüme girebilmek için de ÖSYM'nin hazırlamış olduğu TYT ve AYT sınavlarından Sosyoloji bölümüne girebilmek için yeterli puan almanız gerekiyor.

Sosyolog Olma Şartları Nelerdir?

Disiplinler arası bakış açısına sahip olmak ve bu yeteneği kullanabilmek,

Olaylara eleştirel yaklaşım sağlamak,

İletişim yönü güçlü olmak,

Analitik düşünebilmek,

İstatiksel analiz yapabilmek,

Yazı dilini etkin bir şekilde kullanabilmek,

Analitik düşünme becerisine sahip olmaktır.

Sosyologların Maaşları Ne Kadardır?

Sosyologlar, hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanı bulabiliyor. Genellikle kamuda çalışan sosyologlar özel kurumlarda çalışanlara göre daha yüksek maaş alıyor. Fakat Sosyologların ne kadar maaş alacakları mesleklerindeki tecrübe yılı, çalıştıkları kurumla da doğrudan ilgilidir. Yeni mezun olmuş bir sosyolog işe girerken genellikle asgari ücretle özel sektörde iş bulabiliyor. Fakat kamuda çalışan bir sosyolog ise, 4.000 TL ile 6.000 TL arasında maaş alıyor.

Soyologların İş İmkanları Nelerdir?

Sosyologlar hem kamuda hem de özel sektörde kendisine geniş bir çalışma alanı buluyor. Fakat sosyologların pek çoğu hem maaşlarının daha iyi olması hem de çalışma saatlerinin daha düzenli olması sebebi ile genellikle kamuda görev almak istiyor. Aynı zamanda kamuda görev yapan kişiler, toplam haftada 45 saat çalışarak saat 08:00 ile 17:00 saatleri arasında mesai yapıyor. Bu nedenle kamuya yerleşmek isteyen sosyologların KPSS'ye girerek devletin açtığı kadrolara yerleşebilmek için yeterli puan alması gerekir. Sosyologlar, özelde ise üniversitelerde, araştırma şirketlerinde de görev alabilir.

Soyologların Görevleri Nelerdir?

Ülkemizdeki sosyologların başlıca görevleri;

Anket ve kaynak taramalarına bağlı olarak veri toplamak,

Sosyal konularla ilgili toplumsal test, anket ve araştırmalar yaparak sonuçları analiz etmek,

Verileri analiz ederek çıkan sonuçları derlemek,

Sosyal ve ekonomik araştırmalar için yeni yöntemler geliştirmek,

Toplumun yapısına uygun anket yöntemleri kullanmak,

Grup etkileşimci ve katılımcı gözlemi gibi önemli teknikleri araştırmalarda kullanarak müdahale prosedürleri geliştirmek,

Araştırma bulgularını içeren belge ve raporlar düzenlemek,

Veri toplamak, toplumsal sorunları belirlemek, değişim ihtiyacını belirlemek, ilerlemeyi ve toplu iletişimleri değerlendirerek rapor haline getirmek,

Diğer sosyologlarla ve bilimlerle işbirliği yapmak.