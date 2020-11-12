Sosyalizm nedir? Sosyalist ne demek? Sosyalizm nasıl ortaya çıkmıştır? Sosyalizm ve tarihi hakkında bilgi

Sosyalizm, iktidar ile üretim araçlarının halkın kontrolünde olmasını isteyen ideolojik bir sistem olarak bilinir. Kapitalizmi baştan reddeden sosyalizm toplumculuk anlayışını ön planda tutar. Sosyalizm ile ortak ve eşit haklara sahip olabileceğiniz anlatılır.

Sosyalizm Nedir?

Sosyalizm eşitlikçi bir anlayışı temsil eder. Aynı zamanda ekonomik ve sosyal alanlarda refahın devlet kararları ile getirileceğini savunur. Buna göre üretime dair tüm araçların hakimiyeti de halka ait olmalıdır. Buna göre işçilerin de yönetime katılmaları amaçlanır. Sosyalizm bu istekler doğrultusunda eğitim, tarım, sağlık ve vergi reformlarının üzerinde yoğunlaşan siyasi ve ekonomik bir teoridir.

Dünya genelinde pek çok ülke tarafından Sosyalizm benimsenmiştir. Ayrıca üretim ve değişim araçları Sosyalizme göre toplumsallaştırılmalıdır. Sosyalizm aynı zamanda tarih boyunca çok farklı biçimde de yorumlanmıştır. Sosyalizmde birey yerine toplum anlayışı öne çıkar.

Sosyalist Ne Demek?

Sosyalizmi benimseyen ve bu ideolojiye inanmış kişilere Sosyalist denir. Sosyalistler işçilerin, halkın yönetime tam anlamı ile katılımını savunurlar. Eşitlikçi anlayışı savunan Sosyalistler halkın eğitim, sağlık, ekonomik anlamda ileri seviyeye ulaşmasını desteklerler.

Sosyalistler sınıfsız ve parasız bir toplum düzeni kurulmasını amaçlarlar. Aynı zamanda Sosyalistlere göre ekonomik anlamda bireysel yerine toplumsal çıkarlar ön planda tutulur. Sosyalistlerin ana ülküsü Sosyalizmin hakim olduğu bir ülke kurmaktır. Özellikle devletin sosyalist ekonomiyi kurması da önemsenir. Sosyalistler dünyanın pek çok ülkesinde yer alırlar.

Sosyalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Tarih boyunca sosyalist fikirler daima ön plana çıkmıştır. Sosyalizmin asıl şekillendiği zamanlar genellikle 19. yüzyıl olmuştur. Sosyalizmin ortaya çıkmasında kapitalizme karşı duran esnafların etkisi de büyüktür. Kapitalist ekonomiyi ortadan kaldırmak amacıyla Sosyalizm ortaya çıkmıştır.

Sosyalizmdeki ekonomi modeli ise ortak mülkiyet anlayışı olmuştur. Bunun yanı sıra 19. yüzyıl itibari ile Sosyalizm fikirsel bir ayrılık yaşadı. Bir kısım sosyalist bu dönemde devrimci bir tarzda sosyalizmin getirileceğini savunuyordu. Diğer kesimdeki sosyalistler ise işçi haklarının düzenlenmesi, ücretlerin arttırılması gibi konuların sendika ve partilerin girişimleri ile kanunlar nezdinde olabileceğini savunmuşlardır.

Sosyalizm Ve Tarihi Hakkında Bilgi

19. Yüzyıldan itibaren Sosyalizm daha etkili olmaya başladı. Üzerine oldukça farklı fikirler beyan edilen Sosyalizmde sosyalistler de bazı konularda ikiye bölündü. Ayrıca Marksizm'de sosyalizm komünizmin bir basamağı olarak değerlendirilir. Bu teoriye göre sosyalizm söndükten sonra yerine otomatik olarak komünizmin gelmesi beklenir. Sosyalizm terimi ilk olarak 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. 1827 yılı itibari ile bu terimi ilk kez Robert Owen takipçilerini adlandırmak adına Sosyalizmi kullanmıştır. Sonrasında ise Saint-Simon ve Pierre Leroux ve J. Regnaud da bu terimi kullanmışlardır. Kimi zaman sosyalist gruplar arasında büyük farklılıklar da yaşandı. Sosyalizm 19. ve 20. yüzyılda ise pek çok kesime ulaştı. Bu noktada akım hızla ilerledi.

Sosyalizmde ekonomik sistem ön plana çıkmaktadır. Sosyalizmde ekonominin küçük zenginler ve aristokrat kısmı tarafından yönetilmesi istenmez. Bu noktada halkın ekonomik anlamda söz sahibi olması fikri ön plana çıkar.

Sosyalizmde devletçilik prensibi geçerlidir. Bu noktada işçi sınıfının devlet yönetiminde ön planda olması savunulur. Sosyalizme göre üretim araçlarının kullanımı halkın elinde olmalıdır. Bu konuda Sosyalistler de üretici güç olarak emeğin öne çıkmasını savunurlar. Ayrıca Sosyalizmde işverenin rolünü işçilerin ve ya kamu kurumlarının doldurması da beklenir. Buna göre ekonomi planının halkçı yaklaşımlar ile çözülmesi amaçlanır.