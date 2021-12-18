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Sosyalizm ile komünizm arasındaki fark nedir? Sosyalizm ve komünizm farkı

Sosyalizm ile komünizm arasındaki fark nedir Sosyalizm ve komünizm farkı

Toplumlar gelişirken farklı sistemlerden yararlanmaktadırlar. Bu sistemler her toplumda farklı sonuçlara neden olmaktadır. İçinde yaşanılan toplumun sosyal ve kültürel faaliyetleri dahi bu sistemler tarafından belirlenmektedir. Sosyalizm ve Komünizm bu bağlamda ele alınması gereken kavramlar olarak ifade edilebilir. Peki, sosyalizm ile komünizm arasındaki fark nedir? Sosyalizm ve komünizm farkı ne olmaktadır? İşte, sosyalizm ve komünizm hakkında tüm detayları derledik.

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Sosyalizm ve Komünizm bir toplum düzeni olarak ifade edilmektedir. Olumlu ve olumsuz yanları bulunan bu sistemlerin kendine has birtakım özellikleri ve kuralları bulunmaktadır.

 Sosyalizm İle Komünizm Arasındaki Fark Nedir?

 Komünizm sosyalizmin bir türü olarak ifade edilmektedir. Sosyalizm ise bir ekonomik bir sistemin adı olmaktadır. Bu durumdan hareketle komünizm hem ekonomik hem de politik bir sistem olarak belirtilmektedir.

 Sosyalizm eşitliği savunurken komünizm hem eşitliği hem de eşitliğin hakim olduğu bir yönetimi desteklemektedir. Bu iki sistem birbirinden yönetim anlayışı ve sosyal düzen bakımından farklı özelliklere sahip olmaktadır. Sosyalizm sisteminde insanlar ekonomik bir yönetimde söz sahibi olabilirken Komünizmde ise partinin otoritesi geçerli olarak kabul edilmektedir.

 Sosyalizm ve Komünizm Farkı

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 Sosyalizmde çok partili bir hayat varken komünizmde ise lider bulunmamaktadır. Komünizm hükümetin neler yapacağına gücünün nelere yeteceğine olan inanış oldukça az olmaktadır. Sosyalizmde ise her şeyde olduğu gibi servetin eşit olarak halkın her kesimine dağıtılması gerekli görülmektedir.

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