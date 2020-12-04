Sosyal Ve Siyasi Bilimler Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü hem sosyal hem siyasi kavramları akademik anlamda araştırı ve yeni katkılar sunar.

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü Nedir?

Sosyal ve Siyasi Bölümler bir üniversite programıdır. 4 yıllık bir lisans eğitimi vermeyi amaçlayan bir bölümdür. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlıdır. Bu bölümde hem siyasi kavramları hem de sosyal kavramları öğreniriz. Aynı zamanda sosyal kavramların ve siyasi kavramların, ideolojilerin tarihi süreci, insanlar üzerinde yaptığı tesirler, kültürel anlamda yarattığı etkiler, devletlerin bu alanı ne derece etkilediği ve devletlerin bu alandan ne kadar etkilendiği anlatılır.

Sosyal ve Siyasi Bölümlerin Amacı Nedir?

Bu bölümün amacı Sosyal bilimlerin diğer bilim alanları ile ilişkileri, birbirlerine yaptıkları etkiler ve birbirleri ile olan bağlantıları öğretilir. Siyasi bilimlerin diğer bilim alanları ile ilişkileri, birbirlerine yaptıkları etkiler ve birbirleri ile olan bağlantıları öğretilir. Aynı zamanda siyasi ideolojiler, bu ideolojilerin birbirine benzerlikleri, farklılıkları, amaçları ve tarihteki yerleri de bu bölümün bir öğreti konusudur. En önemli öğreti alanı ise sosyal ve siyasi bilimlerin birbirlerine etkileri, birbirleri ile olan bağlantıları ve birbirleri ile ilişkileridir.

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü mezunlarının iş imkanları fazlaca çoktur. Siyasi partilerde, bankalarda, devlet kurumlarında çalışma imkanları vardır. Aynı zamanda ilk olarak İçişleri Bakanlığı olmakla birlikte bütün bakanlıklarda idarenin olduğu görevlerde çalışma imkanları bulunmaktadır. Özel iş yerlerinin yönetim ile ilgili var olan birimlerinde de çalışma imkanları mevcuttur.

Bilindiği üzere günümüz bir bilgi çağıdır. Bilginin mühim öneme sahip olduğu bir çağda yaşamaktayız. Bu nedenle yönetim bilişim uzmanı için bilginin artık eskiye göre çok daha fazla ve kapsamlı olması, çağa uygun yöntemlerle kurulması ve çağa ayak uydurabilen araçlarla işlenmesi zorunluluğundan sebep günümüzde bu konuda uzmanlara olan ve artmakta olan bir rağbet aynı zamanda giderek artan bir gereksinim vardır.

Bu bölümden mezun olanlar çeşitli kurumların işletmelerinde ve resmi kurum ve kuruluşların bilgi işlem merkezlerinin sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilmekte bu alanda iş imkanına sahip bulunmaktadırlar.

Bu mesleğe günümüzde gittikçe artan bir rağbet vardır. Ancak ülkemizde bu mesleğe sahip kişilerin sayısı bölümün çok fazla mezun vermesine rağmen oldukça azdır. Bu sahada iş gücü açığı bulunmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı raporunda da belirtilmiştir. Bu nedenle bu bölümün mezunlarının iş bulma olanakları çok yüksektir. Bu nedenle bu bölümü seçenler kendilerini iyi bir şekilde yetiştirdikleri müddetçe açıkta kalmayacaktır.

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü Kaç Yıllıktır?

Sosyal ve siyasi bilimler bölümü eşit ağırlık puan türü ile üniversiteye alım yapılan bölümdür. Bu bölüm 4 yıllık lisans eğitimine tabi olan bir bölümdür.

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okuyabilmek için gerekli olan ilk husus eşit ağırlık bölümünden sınava girmektedir. Sonrasında çeşitli üniversitelerin bu bölüm için istediği puan türünü almak ve tercihleri de bu puan türüne göre yapmaktır. Tercih sonuçları açıklanması ile bölüme girmeye hak kazandığımız belli olacaktır.

Sosyal ve Siyasi Bilimler Öğretimi İngilizce midir?

Sosyal ve siyasi bilimler bölümünün İngilizce veya Türkçe şeklinde okutulması üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Tercih yaparken ilgili üniversitenin dil seçeneğine bakarak tercih yapmak gerekmektedir.

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Sosyal ve siyasi bilimler bölümü eşit ağırlık puan türü ile alım yapmaktadır.

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sosyal ve Siyasi Bilimler Bölümünün de diğer bölümler gibi vermek ile zorunlu olduğumuz dersleri mevcuttur. Bu dersler 4 yıllık lisans eğitimde 8 yarıyıla sığdırılacak şekilde ayarlanır. Bu bölümün öğrencilerine eğitim süreleri boyunca hem sosyal, hem siyasi, hem de hukuk ile bağlantılı dersler ile meşgul olacaklardır. Bu derslere örnek vermek gerekirse Hukukun Temel Kavramları, Sosyal bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Kamu Personel Hukuku, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler gibi dersleri örnek verebiliriz.