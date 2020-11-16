Sosyal uyumda meslek liselerinin rolü

‘Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi’nin genel amacı, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek mesleki eğitime teşvik etmek. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerde genel durumun dengelenmesine katkıda bulunacak, yoksulluğun azalmasını ve sosyal hassasiyetin giderilmesini sağlayacak olan proje, işgücü piyasasında yüksek talep alan işlerde Geçici Koruma Altındaki Suriyeli (GKAS) ve Türk öğrencilerin (14-17 yaş) kapsayıcı kaliteli mesleki ve teknik eğitime erişimini arttırmayı hedefliyor.

8 PİLOT İLDE 1150 ATÖLYE YENİLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Hatay olmak üzere sekiz pilot ilde 55 mesleki ve teknik lisemizde yaklaşık 1150 atölyemiz baştan sona yenileniyor. Proje kapsamında üç ana faaliyet yürütülüyor:

- Atölyelerin tadilatı ve donanımın yenilenmesi,

- Öğrencilerin eğitimlerine devamı sağlamak amacı ile destek paketlerinin sunulması,

- Sosyal uyum ve iletişim faaliyetleri.

22 MESLEK ALANI

Proje; bilişim, elektrik/elektronik, güzellik ve saç bakım hizmetleri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, moda tasarım teknolojileri, yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, hasta ve yaşlı hizmetleri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, inşaat teknolojisi, plastik teknolojisi, ayakkabı ve saraciye teknolojisi, gıda teknolojisi, radyo televizyon, tarım, yenilenebilir enerji, baskı teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri olmak üzere toplamda 22 meslek alanını kapsıyor. Türkiye’deki Mülteciler için Maddi Yardım Programı (FRIT) Fonu kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KfW) aracılığıyla destelenen Meslek ve Teknik Eğitim Yolu ile Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi ile 55 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde, 22 meslek alanındaki 1150 atölyemiz bir yandan mekânsal olarak yenilenirken diğer yandan da en son teknoloji makine, ekipman ve eğitim kitleriyle donatılıyor.

ÖĞRENCİLERE DOĞRUDAN YARDIM

50 milyon Euro bütçeli proje kapsamında, bir yandan atölyelerimiz ve ekipmanları yenilenirken diğer yandan da Geçici Koruma altındaki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilerimizin servis, öğlen yemeği, kıyafet, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kapsamda proje süresince 10 bin öğrencimize destek sağlanıyor. 55 pilot okulumuzdaki tüm Geçici Koruma altındaki Suriyeli öğrenciler ile bunun yüzde 40’ı kadar ihtiyaç sahibi Türk öğrenci bu desteklerden yararlanıyor.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE DESTEK

Tüm dünyada COVID-19 sürecinin yüz yüze eğitimi durdurmasını takiben birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de uzaktan eğitim süreci Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden başladı. Bu süreçte ekonomik olarak dezavantajlı grupların internet ve bilgisayar gibi ekipmanlara sahip olmamaları nedeniyle eğitime erişimleri aksadı. Proje kapsamında pilot okullarımızda bulunan Geçici Koruma altındaki Suriyeli ve dezavantajlı ev sahibi topluluk öğrencilerinin EBA üzerinden sağlanan uzaktan eğitime kesintisiz erişimini sağlamak için toplamda 4 bin 500 öğrenciye tablet bilgisayar internet paketleriyle birlikte teslim edilecek.

ATÖLYE YENİLEME ÇALIŞMALARI

Atölye yenileme sürecinde bilişim, elektrik – elektronik ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında 444 adet atölyenin tadilat ve donanımları tamamlandı. Dağıtımı ve tadilatı devam eden makina teknolojisi bölümünde 14 okulumuzda 91 adet atölye, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında 12 okulumuzda 31 atölye ile toplamda 566 atölyemiz tamamlanmış olacak. Bugüne kadar yapılan tadilat, yenileme ve öğrenci destek paketleriyle görünürlük çalışmaları için 19 milyon Euro, yaklaşık 175 milyon Türk Lirası kullanıldı. Bu kapsamdaki atölyelerimizin tadilatları da devam ediyor. Diğer 12 meslek alanında da donanım ihaleleri ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Tüm okul ve atölyelerimiz aynı zamanda en son İş Sağlığı ve Güvenliği direktifleri doğrultusunda elden geçiriliyor ve gerekli yapılandırma sağlanıyor.

SOSYAL UYUM ETKİNLİKLERİ

Diğer yandan proje kapsamındaki çalışmaların anlatılması, mesleki teknik eğitimin öneminin de vurgulanması için görünürlük ve farkındalık faaliyetleri sürdürülüyor. Öğrencilerimiz okul ortamında ortak sosyal faaliyetler gerçekleştirerek kaynaşıyor ve yeteneklerini geliştiriyor. Bunun yanında sosyal medya ve dijital platformlardaki öğrenim ve paylaşım imkânlarından yararlanıyorlar. Okullarımızda öğrencilerimizin bir arada eğlenerek öğrendikleri ve işbirliğiyle ortak çalışma becerilerini geliştirdikleri, spor, sanat, müzik, beceri ve işbirliği temelli sosyal uyum etkinlikleri yürütülüyor. 2021 yılı sonuna kadar sürmesi planlanan proje, bu tarihe kadar 10 bin öğrenciye destek sağlamış olacak ve 22 meslek alanında 1150 atölye tadilat ve donanım olarak tamamen yenilenmiş olacak. Projeyle ilgili gelişmeler, seup.meb.gov.tr web sitemizden ve seuptr uzantılı sosyal medya hesaplarımız ile tüm bunlara ulaşım sağlayan SEUPTR Mobil Aplikasyonumuzdan takip edilebilir.

PROF. DR. KEMAL VARIN NUMANOĞLU KİMDİR?

1968’de Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimi Ankara’da tamamladı. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı. 1999’da Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 1999-2003 yıllarında Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2002-2015 yıllarında Anabilim Dalı Başkanlığı, 2000-2003 yıllarında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2001-2003 yıllarında Tıp Fakültesi Eğitim Baş Koordinatörlüğü ve Deney Hayvanları Yürütme Kurulu Başkanlığı, 2007-2008 yıllarında Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 2015-2016 döneminde de Bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü. 2010 -2015 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini yaptı. 2012-2017 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Senato üyeliği ve 2015-2017 yılları arasında Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2015-2017 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü ve yine aynı dönemde Rektör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2017 -2018 yılları arasında Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Numanoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanan çok sayıda makale ve bildirisi bulunuyor.