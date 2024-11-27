Sosyal sorumluluk uygulama kılavuzu

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MEB’den yapılan açıklamaya göre; Bakanlığa bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenci kulüpleri yoluyla sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları yapılacak. Ayrıca, okul idaresinin organize edeceği sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları da hayata geçirilecek.



PROJE İÇİN EKİP KURULDU

Projede belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi, okullara yönelik rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü” ve “Temel Eğitim Genel Müdürlüğü” bünyesinde koordinasyon ekipleri oluşturuldu. Projeye ilişkin her türlü bilginin yer aldığı “ogrencikulupleri.meb.gov.tr” internet sitesi erişime açıldı.



VELİ İZNİ ALINACAK

Proje uygulama kılavuzuna göre öğrencilerin tümü, sosyal sorumluluk programı kapsamında, üye oldukları kulüp danışman öğretmenlerince verilecek eğitimlere katılacak. Öğrenciler ayrıca, program kapsamındaki etkinlik, görev ve projelere ise gönüllülük esasına ve veli iznine bağlı olarak iştirak edecek. Kulüp danışman öğretmenlerince öğrencilere eğitim verilecek. Öğrenci ekiplerinin oluşturulmasının ardından etkinlik, görev ya da projeler belirlenecek. Okul eylem planları hazırlanarak faaliyetler gerçekleştirilecek ve e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne veri girişleri yapılacak. Seçilen iyi örnekler, birinci ve ikinci yarıyıl sonunda okullarda düzenlenecek “Faaliyet Haftası”nda sergilenecek.



MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER DE YER ALIYOR

Temel eğitim kurumları düzeyinde “toplum hizmeti çalışmaları” olarak ele alınacak öğrenci kulübü faaliyetleri, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü etkinlikleri kapsamında, bireysel ya da grupla hazırlanacak çalışmalara göre yapılacak. Bu kademedeki öğrenciler için etkinlik kategorileri şöyle olacak:

“Tarihî ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine, dezavantajlı bireylerin toplumsal entegrasyonuna, spor ve sağlık kültürüne, sivil toplum kuruluşları ile sosyal hizmetlere, sanat, kültür ve bilim imkânlarına, trafik kuralları ve güvenliğine, millî ve manevi değerleri koruma ve yaşatmaya yönelik çalışmalar yapılacak.”



KENT ESTETİĞİNDEN YEŞİL DÖNÜŞÜME

Ortaöğretim kurumları düzeyindeki öğrenci kulübü faaliyetleri ise “sosyal sorumluluk programı” olarak ele alınacak. Bu kapsamda yürütülecek faaliyetlere ilişkin veriler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne ilgili kulüp danışman öğretmeni tarafından “toplum sağlığı, toplumsal sorunlar, doğa ve çevre, yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenlik, sanat, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, hayvanları koruma, akran rehberliği ve öğrencilerin korunması, kent estetiği ve değer edinimi” ana başlıklarında “sosyal sorumluluk çalışması” olarak işlenecek.