Dünyanın hiçbir bölgesinde insanlar eşit ve standart bir hayat sürdüremezler. Bunun birçok nedeni bulunmakla birlikte en büyük etken ülkelerin gelişmişlik ve zenginlik düzeyidir. Bu durumda olan toplumlarda devletin görevini, yine aynı bu toplumlarda bulunan, ülke ve toplum sorunlarını düşünen insanların başlattığı sosyal sorumluluk projeleridir.

Sosyal Sorumluluk Nedir? Sosyal Sorumluluk Projeleri, Örnekleri ve Fikirleri

Sosyal sorumluluk kavramı, isminden de anlaşılacağı üzere bireylerin topluma karşı olan sorumluluklarını ifade etmektedir. Toplumdaki sosyal dengenin sağlanabilmesi için bireylerin oluşturması gereken sorumlulukların yerine getirilmesine denilebilir. Yani sosyal sorumluluk toplumdaki bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün kâr amacı ya da kişisel bir çıkar düşünmeksizin ortak bir amaç etrafında toparlanıp hareket etmesine denir.

Sosyal sorumluluk tamamen gönüllülük esasına göre yürütülmekte ve toplumu iyilik yapmaya, yardımseverliğe teşvik etmeye, özel bir konu hakkında insanları duyarlı davranmaya davet etmeye yöneliktir. Sosyal sorumluluk bilinci ile toplumda oluşabilecek olumsuz durumların bertaraf edilmesi mümkündür. Sosyal sorumluluğun toplum üzerindeki yararlarını şu şekilde açıklayabiliriz.

Sosyal bir varlık olan insanların toplumsal yaşamının daimî olarak sürdürülebilir olmasını sağlanması

Bireylerin kendi öz bilincini sağlaması ve kendi üzerlerine düşen sorumluluk bilincini yakalaması

İhtiyaç sahiplerinin maddi ya da manevi gereksinimlerinin giderilmesine imkân vermesi

Toplumda hassas ve duyarlı bireylerin sayısını arttırması

Toplumda oluşan bir aksaklığın giderilmesini ve yardımlaşmanın önemini kavratması

Bireyler hayatlarını rahat bir şekilde devam ettirebilirken kapısının hemen önünde ya da bulunduğu toplumda yaşanan herhangi bir yoksunluğu görmezden gelmemelidir. Burada herhangi bir zorlama olmasa da bireyler içsel olarak toplumda oluşan bu aksaklığa karşı bir şeyler yapma eğiliminde olmalıdır.

Örneğin farklı tür engellere sahip bireylerin istek, dilek ve arzularına kulak tıkamamalı, çevresinde yaşanan herhangi bir kirlilik durumu hakkında bana ne dememeli, yoksulluk çeken insanlar için elinden geleni yapabiliyor olmalıdır. Eğer toplumda oluşan sosyal sorunlara yüz çevirirsek belki de bir gün bizimde başımıza gelebilir ve işte o zaman geçmişte umursamadığımız bu durumun aslında ne denli zor ve insanlar tarafından bilinmesi gereken bir durum olduğu anlaşılabilir. Tabi ki de bir sorunun başımıza gelmeden önce farkındalığımızın olması çok daha önemlidir. Ülkemizde çeşitli konular üzerinde sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Sosyal sorumluluk projelerinin önemli konu başlıkları şunlardır.

Yoksulluk

Sağlık

Kadın erkek (Cinsiyet) eşitliği

İnsan hakları ve çevre bilinci

Çocuk ve hayvanların korunması

Engelli bireylerin topluma kazandırılması

Ülkemizde uygulanmış en önemli sosyal sorumluluk projeleri şu şekildedir.

Baba Beni Okula Gönder: Maddi durum ya da aile baskısıyla okula gönderilmeyen kız çocuklarının eğitim alması için yürütülmüş ulusal çaptaki bir projedir. Bu proje sayesinde binlerce kız çocuğu okula gidebilmiş ve bu sayede güzel meslekler icra etmeye başlamışlardır.

Aile İçi Şiddete Son: Bu proje aile içinde özelliklede anne ve çocukların yaşadığı şiddetin boyutlarıyla alakalı bir projedir. Büyük yankı uyandıran bu proje ile birçok aile içi şiddet sona ermiştir.

Düşer Akademisi: Toplumumuzda bulunan her türden engelli bireylerin topluma kazandırılmasının amaçlandığı sosyal sorumluluk projesidir.

Meslek Lisesi Memlekete Meselesi: Bir dönem meslek liselerinin değeri azalmış ve bu liselere çok az derecede öğrenci gönderilmeye başlanmıştı. Bu nedenle bu projede meslek liselerinin öneminin anlaşılması ve bu liselere talebin arttırılması amaçlanmıştır.