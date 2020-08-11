Sosyal mesafeli mezuniyet

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılan törene, Kovid-19) tedbirleri kapsamında rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri, mezun öğrencileri temsilen fakülte ve yüksekokul birincileri ile aileleri katıldı. Bazı öğrenciler de törene, internet üzerinden eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, internet üzerinden canlı yayınlanan törende, eğitim hayatlarını tamamlayarak mezun olan öğrencilere başarılar diledi. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok alanda değişikliğe gidildiğini belirten Prof. Dr. Aksoy, 6 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitim sistemine geçildiğini ve derslerin, ara sınavların, finallerin ve bütünlemelerin dijital ortamda yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Aksoy, konuşmasına şöyle devam etti:

"Teknik altyapımızın güçlü olması ve bu konuda uzman akademik ve idari personelimizin özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizi mağdur etmeden 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamladık. Üniversiteler sadece teorik ve uygulamalı eğitim veren kurumlar değil, öğrencileri geleceğe hazırlamanın yanı sıra ülke ekonomisinin kalkınmasına, toplumsal refaha, bilimsel bilginin oluşmasına da katkı sunuyor. Gençler üniversitede edindikleri kültürel ve bilimsel tecrübelerle meslek sahibi olacak, geleceğin şekillenmesinde etkin rol oynayacaklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha ziyade memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılapçı, müspet, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, muhakemeli, iradeli, hayatta tesadüf edeceği engelleri yenmeye kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Selçuk Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerimizin de bu bilinçle hareket edeceğinden eminim. Vatanına, bayrağına ve milletine sahip çıkan, ülke menfaatlerini birinci önceliği yapan bireyler olacaklarından şüphe duymuyorum. Çünkü Selçuk Üniversitesi, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, 'Geleneği Gelecekle Buluşturan Üniversite' sloganıyla adım atan bir üniversite olmuştur. Bundan sonra da bu çizgiden sapmayacaktır. Türkiye'nin en güçlü ve etkin üniversiteleri arasında yer alan Selçuk Üniversitesi, bugüne kadar birçok projeye imza attı, hayata geçirilen bu uygulamalarla hem öğrenciler kendilerini geliştirme imkânı buldu hem de oluşturulan istihdam olanaklarıyla ekonomiye katkı yapıldı.”

Katılımcıların mesafeli oturdukları törende, 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezunları diplomalarını aldı.