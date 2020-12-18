Sosyal Medya Uzmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Sosyal Medya Uzmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Sosyal medya uzmanı genel olarak çeşitli marka ve isimlerin bilinirliğini arttırmak için önemli stratejiler geliştirirler. Bu açıdan özellikle satışlar gerçekleştirmek için farklı uygulama ve planlamalar yapılır.

Sosyal Medya Uzmanı Nedir?

Günümüzde hızla gelişen teknoloji yeni meslek gruplarının da ortaya çıkmasını sağladı. Sosyal medyaya olan ilginin artması nedeniyle sosyal medya uzmanı gibi meslekler ortaya çıktı. Sosyal medya uzmanı, sosyal medya üzerinden marka geliştirerek ürün satışını arttırmak için çalışmalar yapar. Bu noktada kurumların ve ya bireysel kişilerin sosyal medya hesapları takip edilir. Bu açıdan pazarlama faaliyetlerini geliştirmek ve mevcut satışları arttırmak için de önemli planlamalar ve uygulamalar yapılır.

Sosyal Medya Uzmanı Ne İş Yapar?

Sosyal medya uzmanı günlük olarak sosyal medya hesaplarının takibini yaparlar. Bunun yanı sıra içerikler geliştirilerek orijinal görseller oluşturulur. Çeşitli araştırmalar yapan sosyal medya uzmanları daha fazla takipçi çekmek için çeşitli uygulama ve program geliştirirler. Sosyal medya uzmanları sosyal medya platformları için orijinal içerik üretirler. Kriz yönetimini de sağlayan sosyal medya uzmanı kötü eleştirileri ve olumsuz haberleri takip ederek bu konuda düzeltme yayınlayabilirler.

Sosyal Medya Uzmanı Nasıl Olunur?

Sosyal medya uzmanı olabilmek için belli bir eğitim kriteri aranmaz. Sosyal medya uzmanlarının genel olarak grafik tasarım ve yazılım programlarını da kullanabilmeleri gerekir. Aynı zamanda sosyal medya uzmanı kendi alanında sosyal medya ve interaktif pazarlama konusunda sertifika eğitimleri alabilirler. Yaratıcı fikirleri olan yenilikçi kişiler sosyal medya uzmanı olabilirler.

Sosyal Medya Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Sosyal medya uzmanı olmak için güçlü bir iletişim becerisi olmak gerekir. Sosyal medya uzmanının çoklu görevlerde öncelikli işleri seçmesi ve doğru planlama yapması gerekir. Bunun yanı sıra çalışmalarda son teslim tarihine uymak da oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra sosyal medya uzmanı ekip çalışmasına yatkın olmalıdır. Aynı zamanda sözlü ve yazılı iletişim becerisi de olabilmeli. Pratik ve hızlı düşünebilen sosyal medya uzmanı doğru planlamalar yapabilmeli.

Sosyal Medya Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Sosyal medya uzmanının görev alanı oldukça geniştir. Bunun yanı sıra sosyal medya trendlerine hakim olan sosyal medya uzmanlarının marka ismini doğru şekilde tanıtmaları gerekir. Promosyonları da oluşturan sosyal medya uzmanları sosyal medya trafiğini doğru şekilde yönetebilmeliler. Sosyal medya uzmanları çeşitli konularda araştırma, kıyaslama ve kitle kimlik analizi yapabilirler. Doğru stratejileri oluşturan sosyal medya uzmanı hesapları da doğru bir şekilde yönetebilir.

Sosyal Medya Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Sosyal medya uzmanlarının çalıştıkları alana göre aldıkları maaş da değişiklik göstermektedir. Buna göre sosyal medya uzmanı genel olarak aylık maaş sistemi ile çalışırlar. Sosyal medya uzmanı en düşün 2 bin 350 lira ücret alabilirler. Bunun yanı sıra ortalama maaşları ise 3 bin 200 olarak ortaya çıkar. Çalıştıkları firmaya ve ya donanımlarına göre sosyal medya uzmanlarının maaşı 4 bin 100 liraya kadar çıkabilir. Bu maaş sistemini gelen olarak sosyal medya uzmanının donanımı ve iş tecrübeleri belirler.

Sosyal Medya Uzmanı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Sosyal medya uzmanı için iş olanakları oldukça fazladır. Bu nedenle sosyal medya uzmanı bireysel hesapları yönetebildikleri gibi kurumlar için de hizmet verebilirler. Aynı zamanda marka değeri yüksek olan firmaların sosyal medya hesapları da doğru bir şekilde yönetilir.