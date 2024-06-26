×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimSosyal medya eğitimi almak neden önemli?

Sosyal medya eğitimi almak neden önemli?

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya#Konuk Yazar#Prof. Dr. Tolga Kara
Sosyal medya eğitimi almak neden önemli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 17:21

Çağımızın getirdiği teknolojik gelişmeler ve onun yarattığı değişimlere neredeyse artık herkes ayak uyduruyor.

Haberin Devamı

Hayatımızın odak noktasına oturan bu gelişmelerden biri de sosyal medya kanalları. 7’den 77’ye her kesime hitap eden ve kişilerarası iletişimi yeniden şekillendiren bu mecraları doğru ve etkili kullanmak günümüzde bir hayli önemli. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Kara, yeni medyanın topluma farklı bir bakış açısı sunduğunu ve eğitim gerektirdiğini dile getiriyor. Prof. Dr. Kara, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında sosyal medyayla birlikte yeteneklerin ve ihtiyaçların değiştiğini belirterek bu alanda neden eğitim alınması gerektiğini anlatıyor.

PROF. DR. TOLGA KARA’NIN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Medya#Konuk Yazar#Prof. Dr. Tolga Kara

BAKMADAN GEÇME!