Sosyal medya eğitimi almak neden önemli?

Haberin Devamı

Hayatımızın odak noktasına oturan bu gelişmelerden biri de sosyal medya kanalları. 7’den 77’ye her kesime hitap eden ve kişilerarası iletişimi yeniden şekillendiren bu mecraları doğru ve etkili kullanmak günümüzde bir hayli önemli. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Kara, yeni medyanın topluma farklı bir bakış açısı sunduğunu ve eğitim gerektirdiğini dile getiriyor. Prof. Dr. Kara, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında sosyal medyayla birlikte yeteneklerin ve ihtiyaçların değiştiğini belirterek bu alanda neden eğitim alınması gerektiğini anlatıyor.

PROF. DR. TOLGA KARA’NIN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.