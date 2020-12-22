Sosyal Hizmet Uzmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Sosyal Hizmet Uzmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyal Çalışmacı adı ile de anılmaktadır. 1961 yılında ilk kez Sosyal Hizmet eğitimi başlamıştır. Sosyal Hizmet Uzmanlığı bir statüdür. Sosyal Hizmet Uzmanları ( sosyal çalışmacı) mesleki ve bilimsel etik ilke ve sorumluluklara göre gerçekleştirmektedir. Meslek olarak tanıları ortaya koyarak inceleme ve araştırmalar doğrultusunda müracaatçıya destek verir. Danışman ve savunuculuk yapar. Bireyin kendisini tanımasını sağlar ve özgüvenini oluşturur.

Sosyal Hizmet Uzmanı Nedir?

Sosyal Hizmet Uzmanı bireyin, ailenin, toplum ve grupların sorunlar ile baş etme yetisini geliştirir. Sosyal Hizmet Uzmanı ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bireylerin olumsuz koşulları ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Toplumun refah seviyesini yükseltme amacı güder.

Sosyal Hizmet Uzmanı Ne İş Yapar?

Sosyal Hizmet Uzmanının işi saymak ile bitemeyecek kadar çoktur. Topluğum sağlığı, yardımlaşma vazgeçilmez değerlerdir. Sosyal Hizmet Uzmanları birey, toplum, aile sorunları ile ilgilenir. Maddi ve manevi, engelli, yoksul, yaşlı, işsiz olan kişilerin sorunlarına çözüm odaklı çalışır. Kimsesiz çocuklara yuva bulmaya yardımcı olur. Evsiz insanlara kalacak yer bulur. Temel ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlara para, gıda yardımı yapılması için çalışır.

Sosyal Hizmet Uzmanı Nasıl Olunur?

Üniversite sınavına girerek belirlenen puanın üstünde puan almak gerekmektedir. Hem örgün hem de açık öğretim de bu bölüm birçok okulda mevcuttur. Dört yıllık bölümü başarı ile bitirip mezun olan kişiler Sosyal Hizmet Uzmanı unvanına hak kazanmış olmaktadır.

Sosyal Hizmet Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

- Sosyal Hizmet Uzmanı olacak kişinin yardım etmeyi seven birey olması gerekir.

- Sabırlı

- Hoşgörülü

- Soğukkanlı davranabilen

- Karşısındaki kişiyi çok iyi dinleyip, anlamaya odaklı olan

- Çözüm odaklı olan

- İkna kabiliyeti yüksek

- Yaşlı, çocuk başta olmak üzere insanları seven

- Kişilerin görüşlerine, bakış açısına saygı duyan kişiler aranan kriterlerdir.

Kendinde bu özelliklerin olduğunu düşünen ve mesleğini severek yapacak kişiler Sosyal Hizmet Uzmanı olabilir. KPSS sınavına girerek devlet işinde göreve başlayabilir.

Sosyal Hizmet Uzmanı Görevleri Nelerdir?

- Barışçıl bir ortamda ve eşitlik içinde insanın ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmektir.

- Kişilerin problem çözme sürecini etkinleştirmek.

- İnsanların kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemler ile ilişkilendirmek.

- Sosyal politikayı geliştirip, iyileştirmek.

- Sosyal hizmet uygulamasını geliştirmek ve uygulamaya geçirmek.

- Çevreyi çok iyi analiz etmek.

- İlgileneceği kişi ya da alan hakkında çok iyi bilgi sahibi olmak.

- Bireylerin kendini gerçekleştirebilmesine yardımcı olmak.

- Yaşlı, engelli, çocuk ve muhtaçlara yardımcı olmak.

- Uyuşturucu gibi madde bağımlılığı olanların tedavisini sağlamak.

- Bireylere psiko- sosyal destek sağlar.

- Evden kaçanlara danışmanlık yapar.

- İşsizlere mesleki eğitim ya da istihdam sağlar.

- Kimsesiz çocukları kurumlardan yararlandırır.

- Bireylerin kendine yeterli hale gelmeleri ve oluşabilecek sorunlar ile baş edebilmesini sağlar.

- Sorun hakkında bilgi edinip çözüm hakkında çözüm odaklı olarak çalışır.

- Kişilerin özgüveninin oluşmasına yardımcı olur.

- Bireylerin bilgilerini kimse ile paylaşmaz.

- Evleri gezerek ihtiyacı olanları tespit eder.

- Yaşlıları huzurevine yerleştirir.

- Engelli bireylerin aileleri ile görüşmeler yaparak görevleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

Sosyal Hizmet Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Sosyal Hizmet Uzmanlarının maaşı çalıştığı yıl sayısına göre değişkenlik göstermektedir. 4.500 ile 5.400 arası değişmektedir.