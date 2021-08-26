Sosyal Fobi Nasıl Yenilir, Kendiliğinden Geçer Mi? Sosyal Fobi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Sosyal fobi, sosyal anksiyete ya da sosyal fobi bozukluğu ismi ile de bilinir. Bu rahatsızlık sıklıkla görülen psikiyatrik rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Aslında utangaç olarak görünen pek çok kişide bu rahatsızlık bulunmaktadır.

Sosyal Fobi Nasıl Yenilir, Kendiliğinden Geçer mi?

Sosyal fobi kadınlarda çok daha fazla görülmektedir. Bu psikiyatrik rahatsızlık çoğunlukla erken ve geç ergenlik dönemlerinde görülür. Bu da 13-20 yaş arasındaki kişilerde daha çok görüldüğü anlamına gelmektedir. Yapılan bir araştırma sonucunda ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin %24'lük kısmında sosyal fobi olduğu görülmektedir.

Sosyal fobi rahatsızlığı bulunan kişiler, toplumda eleştirilecekleri, yargılanacakları ile ilgili bir takım kaygılara sahip olmaktadırlar. Ayrıca kendi korkularının fark edilmesinden de utanmaktadırlar.

Sosyal fobi uygulanan tedaviler ile tamamen iyileşebilmektedir. Ancak tedavinin başarılı olabilmesi için kişilerin istekli olması, tedaviye erken yaşlarda başlanması, kişilerin iyileşmek için çaba göstermesi son derece önemlidir. Sosyal fobi tedavisi ilaç tedavisi ve psikoterapi olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir.

Sosyal Fobi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Sosyal fobisi olan kişilerde bir takım belirtiler görülmektedir. Bu belirtiler şu şekildedir;

Sosyal ortamlardan ve kalabalık insan gruplarından kaçınma

Konuşurken sesin titremesi

Kişinin kızarması ve kaslarında titreme meydana gelmesi

Kişinin ellerinde titreme meydana gelmesi

Kişinin boğazında kuruluk oluşması

Mide ve bağırsaklarda çeşitli rahatsızlıkların görülmesi

Kişilerde konuşurken kekeleme

Kafa içinde bir basınç hissedilmesi

Çarpıntı olması

Çocuklarda ise sosyal fobi belirtileri ağlama, ebeveyne yapışma, öfke nöbetleri geçirme şeklinde kendini gösterebilmektedir.

Sosyal fobi rahatsızlığının meydana gelmesinde pek çok etken söz konusudur. Çevresel, psikolojik ve biyolojik etkenler sosyal fobi oluşumunda etkili olmaktadır. Genetik yatkınlık nedeni ile sosyal fobi görülebilmektedir. Ailesinde ya da akrabalarında sosyal fobi olan bir kişide sosyal fobi olma olasılığı yüksektir.

Serotonin dengesinin bozulduğu durumlarda da sosyal fobi görülebilir. Bu rahatsızlık kişilik özelliklerinden de etkilenmektedir.