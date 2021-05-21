Sosyal Devlet nedir ve özellikleri nelerdir? Sosyal Devlet anlayışı olan ilk Türk Devleti

Sosyal devlet, devletin vatandaşlarına çeşitli olanaklar sunmasıdır. Özellikle de vatandaşların toplumsal ve ekonomik varlıklarının iyileştirilmesi için devletler tarafından bazı önlemler alınır.

Sosyal Devlet Nedir?

Sosyal devlet dünya üzerinde çok az ülkede uygulanmaktadır. Sosyal devletin amacı sosyal bir devlet olarak ülkede yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmetler sunulmasıdır. Bunun yanı sıra bir ülkenin de sosyal devlet olabilmesi için bazı önemli kriterleri de yerine getirmek gerekmektedir. Sosyal devlet olabilmek için bazı yapı ve ekonomi gerekleri de yerine getirilmelidir.

Sosyal devlet, devletin vatandaşlarına ekonomik ve toplumsal varlıklarının iyileştirilmesi için önemli roller üstlenmesidir. Bu yolda da vatandaşlara uygun olanaklar sunulmaktadır. Sosyal devletin oluşturulmasında bazı önemli kriterler bulunuyor. Buna göre devletlerin vatandaşlarına ekonomik ve sosyal haklarını gözeterek oluşturulan bir yönetim biçimi olarak bilinmektedir.

Sosyal devlet anlayışına sahip olan ülkelerde fakir insanlar açlık mücadelesi vermezler. Zenginler ise zenginliklerine servet katmazlar. Bu nedenle sosyal devlette ekonomik gelişim ön planda tutulmaktadır. Ülkelerin sosyal devlet olması için özellikle ekonomik ve sosyal gelişimlerin sürekli olarak devam etmesi gerekir.

Sosyal Devlet Özellikleri Nelerdir?

Ülkelerin sosyal devlet olabilmesi için bazı özelliklerinin bulunması gerekir. Sosyal devlette fırsat eşitliği ön plandadır. Ayrıca sosyal devlette halka eşit gelir dağılımı ve asgari yaşam şartları sunulur. Sosyal devletin önceliklerinden birisi de vatandaşların sorumluluk üstlenmeleri için olanaklar sağlamasıdır.

Sosyal devlet herkes tarafından benimsenmiş ve arzu edilen bir yönetim olarak ön plana çıkmaktadır. Zenginlik ve kapitalizmin uyumlu olmasını dengede tutmaya çalışan olguya demokrasi denilmektedir. Ayrıca sosyal devlette kaynaklar da temel kamu hizmetleri ile sağlanır. Bunun yanı sıra ülkede yaşayan çocukların eğlenmeleri, gelişim göstermeleri ve bazı girişimler sağlamaları önem taşır. Sosyal devletlerde çoğunlukla karma ekonomi uygulanır.

Sosyal Devlet Anlayışı Olan İlk Türk Devleti

Geçmiş dönemde eski Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışı ön plana çıkmaktaydı. Esnaf teşkilatı ve ahilik kavramı da ön plana çıkmıştır. Türklerde halk ve devlet birlikteliği ön planda tutulurdu. Özellikle Göktürk devletinden Osmanlı devletine kadar olan devletlerde sosyal devlet anlayışı ön plana çıkmıştır.

Tarihte sosyal devlet anlayışını benimseyen ilk Türk devletinin Göktürk devleti olduğu bilinmektedir. Günümüzde ise bazı ülkeler sosyal devlet anlayışını benimsemişlerdir. Özellikle İsveç, Norveç, Danimarka, İngiltere ve Finlandiya gibi ülkelerde sosyal devlet anlayışı uygulanmaktadır.

Sosyal Devlet İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Sosyal devletin ekonomi modeli karma ekonomi olarak bilinmektedir. Ayrıca özel mülkiyet sınırı da bulunmaz. Sosyal devletlerde büyük servet sahiplerinden de yüksek miktarda vergi alınır. Bu devlet yönetiminde her vatandaştan gelire göre vergi alınır. Bu sayede insanlar arasında da herhangi bir vergi uçurumu açılmamış olur. Dolayısı ile insanlar arasındaki uçurumlar da azalır.

Dünya genelinde sosyal devlet tanımı ilk defa 1870'li yıllarda Almanya'da ortaya çıkmıştır. Sonraki yıllarda ise çoğu politikacılar tarafından sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir. Bu şekilde sosyal devlet destekli programlar da uygulanarak devletleşme yoluna gidildi. Sosyal devlet anlayışı her geçen gün yeniden ön plana çıkmaya başladı. Özellikle pek çok ülkede kalkınmanın sağlanması için sosyal devlet anlayışı benimsendi. Dünya genelinde ülkelere bakıldığında gelişmiş ülkelerde sosyal devlet anlayışının olduğu görülmektedir. Ayrıca sosyal devletin olmasının asıl esası ekonomik gelişmelerdir.