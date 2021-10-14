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Sosyal bilimler dünya sıralamasında Türkiye'den 10 üniversite

#Times Higher Education#ODTÜ#10 Türk Üniversitesi
Sosyal bilimler dünya sıralamasında Türkiyeden 10 üniversite
Zülal ATAGÜN

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler, hukuk ve eğitim alanlarında 2022 Dünya Üniversite sıralamalarını yayınladı. İktisadi ve idari bilimler alanında listeye 201-250 bandından ilk kez giren Koç Üniversitesi, sosyal bilimler alanında da 201-250 bandında yer alarak en başarılı Türk üniversitesi oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise eğitim bilimleri alanında ilk sırada yer alan Türk üniversitesi olarak geçen yıl bulunduğu 93’üncü sıradan gerileyerek 101-125 bandına geçti. Hukuk alanında ise sıralamada Türkiye’den hiçbir üniversite yer almadı.

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2022 alan sıralamaları için sosyal bilimler 89 ülke ve bölgeden 870 üniversite, eğitim için 68 ülke ve bölgeden 597 üniversite, İktisadi ve idari bilimler için 72 ülke ve bölgeden 795 üniversite ve hukuk için 39 ülke ve bölgeden 257 kurum incelendi.

SOSYAL BİLİMLERDE 10 TÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim, medya, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve coğrafyanın incelendiği sosyal bilimler alanında Türkiye’den 10 üniversitenin yer aldığı sıralamada, Koç Üniversitesi’ni 251-300 bandında Sabancı Üniversitesi, 401-500 bandında Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ takip etti. Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri 501-600 bandında yer alırken, Ankara, Dokuz Eylül, Hacettepe ve Marmara Üniversiteleri 600 bandının altında kaldı. Liste Türk üniversiteleri açısından geçtiğimiz yıla göre farklılık göstermedi. Dünya çapında ise en başarılı üniversite Oxford Üniversitesi oldu, Ardından sıralamada ilk üçte Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Stanford Üniversiteleri yer aldı.

EĞİTİM ALANINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ GERİLEDİ
Türkiye’den 14 üniversitenin yer aldığı eğitim bilimleri alanında ise ODTÜ’yü 126-150 bandından Boğaziçi Üniversitesi takip etti. Hacettepe Üniversitesi 151-175 bandından 201-250 bandına geriledi. Anadolu, Atatürk, Gazi ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ise 401-500 bandında yer aldı. Uludağ ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri ise listeye bu yıl ilk kez 501 bandından giren üniversiteler oldu. ABD’den Stanford Ünivesitesi ise eğitim alnında en iyi üniversite olarak sıralandı.

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LİSTEDE ÜÇ YENİ ÜNİVESİTE
İktisadi ve idari bilimler alanında Türkiye’den 10 üniversite yer aldı. Koç, Sabancı ve Yıldız Teknik Üniversiteleri bu alanda listede ilk kez yer alan üniversiteler oldu. Koç Üniversitesi 201-205 bandında yer alarak en iyi Türk Üniversitesi olurken, ODTÜ, Sabancı, Yıldız Teknik ve Bilkent üniversiteleri 401-500 bandında yer aldı. Boğaziçi, Dokuz Eylül, Hacettepe, İstanbul ve Marmara Üniversiteleri ise 600 bandının altında kalan üniversiteler oldu. Dünya sıralamasında ise en başarılı üniversitelerin ABD ve İngiltere’den olduğu görüldü.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER LANAINDA DÜNYA SIRALAMASI
1. Massachusetts Institute of Technology, ABD
2. Stanford University, ABD
3. University of Cambridge, İngiltere
4. University of Oxford, İngiltere
5. Harvard University, ABD
6. University of California, Berkeley, ABD
7. The University of Chicago, ABD
8. Yale University, ABD
9. London School of Economics and Political Science, İngiltere
10. Duke University, İngiltere

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SOSYAL BİLİMLER ALANINDA DÜNYA SIRALAMASI
1. University of Oxford, İngiltere
2. Massachusetts Institute of Technology, ABD
3. Stanford University, ABD
4. Harvard University, ABD
5. Princeton University, ABD
6. University of California, Berkeley, ABD
7. London School of Economics and Political Science, İngiltere
8. University of Cambridge, İngiltere
9. University of Michigan-Ann Arbor, ABD
10. The University of Chicago, ABD

EĞİTİM ALANINDA DÜNYA SIRALAMASI
1. Stanford University, ABD
2. University of California, Berkeley, ABD
3. Harvard University, ABD,
4. University of Oxford; İngiltere
5. University of Cambridge, İngiltere
6. University of Hong Kong, Hong Kong
6. Tsinghua University, Çin
7. Peking University, Çin
8. Vanderbilt University, ABD
9. University of Michigan-Ann Arbor, ABD
10. University of Pennsylvania, ABD

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#Times Higher Education#ODTÜ#10 Türk Üniversitesi

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