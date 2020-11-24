Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü, ilkokul ve ortaöğretim düzeyinde öğrencilere eğitim verecek sosyal bilgiler öğretmenlerini yetiştirir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünün amacı eğitim sektöründe ilköğretim ve ortaöğretim döneminde görev alacak öğretmenleri yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan kişiler eğitim kurumlarında öğrencilere sosyal bilgiler eğitimi verirler.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Nedir?

Sosyal bilgiler öğretmenliği, ilk ve orta seviye öğrencilerine coğrafya ve tarih üzerine eğitimlerin verildiği akademik bir disiplin olarak bilinir. Sosyal bilgiler tanımının içerisinde yurttaşlık bilimi, coğrafya, inkılap tarihi ile genel tarih bilgisi bulunmaktadır.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Sosyal bilgiler bölümünün amacı eğitim sektörüne, başarılı ve bilgi birikimi yüksek sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirmektir. Özelikle yurttaşlık bilimi, coğrafya, genel tarih ve inkılap tarihini bilen sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirilir.

​​​​​​​Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerin sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler eğitim kurumlarında ve devlet okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yaparlar. Aynı zamanda bu bölümde üniversiteden sonra akademik kariyer imkanı da olabilir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çoğu mezun olduktan sonra kendi alanlarında öğretmenlik yaparlar.

​​​​​​​Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?

Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bunun yanı sıra sosyal bilgiler öğretmenliği üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlıdır.

​​​​​​​Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Sosyal bilgiler öğretmenliği okumak isteyen kişiler mesleklerine büyük bir sevgi ile bağlanmalılar. Ayrıca sorumluluk sahibi ve yeni bilgiler öğrenmeyi seven planlamacı kişiler sosyal bilgiler öğretmeni olabilir. Ayrıca üniversite sınavına girdikten sonra yeterli puan alınarak bu bölüm tercih edilebilir.

​​​​​​​Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğretimi İngilizce midir?

Eğitim fakültelerine bağlı olan sosyal bilgiler öğretmenliğinin öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Yalnızca bu bölümde basit düzeyde İngilizce eğitim verilmektedir. Bu bölümde öğretim dili Türkçe olduğu için tüm dersler Türkçe olarak işlenmektedir.

​​​​​​​Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Sosyal bilgiler öğretmenliği sözel puan türü ile öğrenci almaktadır. Özellikle üniversite sınavına giren adaylar Türkçe ve Sosyal bilgiler sorularını çözerek yüksek bir puan alabilirler. Alınan bu puan ile sosyal bilgiler öğretmenliği tercih edilebilir.

​​​​​​​Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde belli başlı dersler verilmektedir. Özellikle bu bölümde sosyal bilgilerin temeli, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, vatandaşlık bilgisi, yeni ve yakınçağ tarihi ile çağdaş dünya tarihi anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra Osmanlı tarihi ve uygarlığı gibi dersler de vardır.

​​​​​​​Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Sosyal bilgiler öğretmenliğinin iş imkanları oldukça geniştir. Üniversitelerin sosyal bilgiler öğretmenliğinden mezun olan kişiler kendi alanlarında ilk ve orta düzeydeki öğrencilere sosyal bilgiler dersleri verirler. Ayrıca müfredata uygun olarak da ders programı hazırlayarak öğrencileri bu konulardan sınav yaparlar.

​​​​​​​Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Sosyal bilgiler öğretmenleri devlet okullarında ve özel okullarda iş bulabilirler. Bunun yanı sıra sosyal bilgiler öğretmenleri çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler. Bu bölümün mezunlarından bazıları ise akademik kariyer imkanından yararlanmayı tercih edebilir. Sosyal bilgiler öğretmenleri yeteneklerine ve isteklerine göre kariyer planlamalarını yapabilirler.

​​​​​​​Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Sosyal bilgiler öğretmenliğinin çalışma alanları genel olarak eğitim kurumlarıdır. Bu nedenle sosyal bilgiler öğretmenleri özel okullarda ve ya devlet okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak göreve başlarlar. Özellikle coğrafya ve tarih derslerini anlatan sosyal bilgiler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında çalışabilirler. Devlet okulunda öğretmen olabilmek için öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girilmesi gerekmektedir.

​​​​​​​Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sosyal bilgiler öğretmeni olmak isteyen kişiler Akdeniz Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi gibi üniversitelerin birinde eğitimlerini tamamlayabilirler. Günümüzde pek çok üniversitede sosyal bilgiler öğretmenliği bulunmaktadır. Bu nedenle istek ve zevke göre istenilen üniversite tercih edilebilir.