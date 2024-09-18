Sosyal beceri nasıl kazandırılır?

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Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Baytemir, insan gelişiminde sosyal, duygusal, akademik, fiziksel olmak üzere gibi pek çok farklı alanın bir bütünlük içerisinde ele alınması gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Baytemir, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında sosyal beceri eğitiminin nasıl verilmesi gerektiğini ve aile ile okul kurumlarının bu noktadaki önemini anlatıyor.

Doç. Dr. Kemal Baytemir’in yazısını okumak için tıklayın.