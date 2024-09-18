×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimSosyal beceri nasıl kazandırılır?

Sosyal beceri nasıl kazandırılır?

Güncelleme Tarihi:

#Konuk Yazar#Doç. Dr. Kemal Baytemir#Gazi Eğitim Fakültesi
Sosyal beceri nasıl kazandırılır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 13:47

Sosyal ve duygusal beceriler özel yaşam, eğitim ve iş yaşamında önemli rol oynar. Ancak eğitim sistemimizin farklı aşamalarında gerçekleştirilen merkezi sınavlar ve bu sınavların tercih edilen okullara yerleşmeyi sağlaması akademik başarıyı ön plana çıkardı.

Haberin Devamı

Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Baytemir, insan gelişiminde sosyal, duygusal, akademik, fiziksel olmak üzere gibi pek çok farklı alanın bir bütünlük içerisinde ele alınması gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Baytemir, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında sosyal beceri eğitiminin nasıl verilmesi gerektiğini ve aile ile okul kurumlarının bu noktadaki önemini anlatıyor.

Doç. Dr. Kemal Baytemir’in yazısını okumak için tıklayın.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konuk Yazar#Doç. Dr. Kemal Baytemir#Gazi Eğitim Fakültesi

BAKMADAN GEÇME!