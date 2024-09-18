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‘Sosyal beceri’ materyalleri kullanımda

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli#UNICEF#PİKTES
‘Sosyal beceri’ materyalleri kullanımda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 15:41

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde ele alınan, sosyal duygusal becerilerin geliştirilmesi amacına kaynaklık edecek pek çok materyal; öğrenci, öğretmen ve velilerin kullanımına sunuldu. Sosyal duygusal becerilerin gelişimini destekleyen afiş, broşür ve sunum içeriklerinin yanı sıra okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik oyun içerikleri ve hikâye kitapları da hazırlandı.

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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin 2024-2025 eğitim öğretim yılı genel hedefi, “sosyal beceriler’’ olarak belirlendi. Bu kapsamda okullarda yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PİKTES ve UNICEF iş birliğinde, akademisyenlerin de desteğiyle; öğrencilerin sosyal duygusal becerilerinin geliştirilmesine yönelik rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından kullanılmak üzere materyaller hazırlandı. Öğrencilerin iş birliği yapma, etkin öğrenme, toplumsal yaşam, aile yaşamı gibi alanlarda yeterli olabilmelerini sağlayan, başarı için önemli rol oynayan ve akademik başarıyı destekleyen yönlerini geliştirmek için sosyal duygusal beceri programları oluşturuldu.

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ÖĞRENCİ TEMELLİ DUYGUSAL BECERİ PROGRAMLARI
Her kademeye özgü hazırlanan farkındalık, psikoeğitim ve bireysel müdahale programları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar için bilgilendirici kuramsal kitap, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine oyun yoluyla sosyal duygusal becerileri kazandırmayı amaçlayan oyun kitapları ile hikâye kitapları ve her kademede görev yapan öğretmenler için öğrenci temelli sosyal duygusal beceri programları hazırlandı.

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#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli#UNICEF#PİKTES

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