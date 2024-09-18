‘Sosyal beceri’ materyalleri kullanımda

Haberin Devamı

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin 2024-2025 eğitim öğretim yılı genel hedefi, “sosyal beceriler’’ olarak belirlendi. Bu kapsamda okullarda yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PİKTES ve UNICEF iş birliğinde, akademisyenlerin de desteğiyle; öğrencilerin sosyal duygusal becerilerinin geliştirilmesine yönelik rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından kullanılmak üzere materyaller hazırlandı. Öğrencilerin iş birliği yapma, etkin öğrenme, toplumsal yaşam, aile yaşamı gibi alanlarda yeterli olabilmelerini sağlayan, başarı için önemli rol oynayan ve akademik başarıyı destekleyen yönlerini geliştirmek için sosyal duygusal beceri programları oluşturuldu.

Haberin Devamı

ÖĞRENCİ TEMELLİ DUYGUSAL BECERİ PROGRAMLARI

Her kademeye özgü hazırlanan farkındalık, psikoeğitim ve bireysel müdahale programları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar için bilgilendirici kuramsal kitap, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine oyun yoluyla sosyal duygusal becerileri kazandırmayı amaçlayan oyun kitapları ile hikâye kitapları ve her kademede görev yapan öğretmenler için öğrenci temelli sosyal duygusal beceri programları hazırlandı.