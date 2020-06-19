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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.06.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Sorumluluk sınavları ertelendi

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Sorumluluk sınavları ertelendi
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, ortaöğretim kurumlarında 22-30 Haziran arasında yapılması planlanan sorumluluk sınavlarının eylül ayına alındığını açıkladı.

Bakan Yardımcısı Safran, sadece 12’nci sınıflarda isteyen öğrencilere yönelik uygulanabileceğini belirtti. Safran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12’inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacak. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz Eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaklar. Tüm öğrencilere başarılar dilerim.”

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