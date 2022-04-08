Soru zamiri nedir? Soru zamirleri örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

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Soru zamiri günümüzde birçok farklı kelime üzerinden ele alınır ve cümlelerde kullanılır. Aynı zamanda herhangi bir isim kullanmadan cümleyi daha kolay şekilde hazırlama imkanı verir. Bir soru cümlesi sunması ile beraber mutlaka öğrencilerin bilmesi gerektiği konular arasında yer alıyor. Yaygın olarak günlük hayatta da kullanılan dil bilgisi kuralları içerisinde yer alır.

Soru Zamiri Nedir?

İsimlerin yerini soru şeklinde alan, onları soru biçiminde ifade eden yapı soru zamiri olarak öne çıkar. Aynı zamanda yine isimlerin soru şeklinde karşılıkları olması ile beraber değerlendirilen bir yapıdır. Özellikle bu konuda değerlendirilecek olan farklı kelimeler olduğunu ifade etmek mümkün.

- Kim, kimi, kime, kimde, kimden

- Ne, neyi, neye, neyde, neyden

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- Nere, nereyi, nereye, nerede, nerede

- Kaçı, kaçımız, kaçınız

- Kimler, neler

- Hangisi, hangileri, hangimiz

Bu şekilde yukarıda verilen kelimeler ile beraber ismin yerini tutması üzerinden soru zamiri oluşturulur. Böylece cümleler çok daha kolay ve etkili biçimde anlatılır. Herhangi bir kişi ya da kişiler üzerinden ismin yerini alması eşliğinde, yine aynı şekilde durum anlatılabilir.

Soru Zamirleri Örnekleri ve Cümleleri ile Konu Anlatımı

Kısacası ismin yerini tutması ile beraber soru olarak hazırlanan yapı soru zamiri olarak bilinir. Özellikle isimleri soru şeklinde alan ve cümle içerisinde kullanım imkanı sağlayan dil bilgisi kuralı olduğunu söylemek mümkün. Genel olarak kullanılan kelimelerin çekimlenmiş hali olarak değerlendirilir. Bu doğrultuda birçok farklı örnek üzerinden konuyu daha etkin biçimde Anlamak mümkün.

Örnek:

Işığın nereden geldiğini anlamaya çalıştı.

Onun başka neyi kaldı ki?

Kaç gündür arıyorum neredesin sen?

Kaçınız geri döndü?

Hangimiz kara sevdaya düşmedik ki?

Dışarı çıkarken neleri alman gerektiğini unutmamalısınız.

Yukarıda verilen örnek cümleler de olduğu gibi soru zamiri üzerinden dilbilgisi kuralını değerlendirmek mümkün. Böylece yukarıda öne çıkan kelimeler ismin yerini tutması ile beraber soru zamiri şeklinde değerlendirilir. Tabii burada ele alınan her cümlenin mutlaka soru cümlesi olması gerekmez. Soru cümlesi olmasan da yine aynı şekilde ismin yerine soru zamiri kullanma şansı bulunmaktadır. Hem günlük yaşamda yaygın kullanılır hem de eğitim amaçlı öğrenciler için önemli bir yere sahiptir.

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Soru Zamiri Üzerine Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özellikle herhangi bir soru zamiri kullanılması ile beraber o cümlenin sonu haline geldiği anlamına gelmez. Bu durum en önemli kurallar içerisinde yer alır. Yani bir cümle içerisinde soru zamiri kullanıldığı vakit eğer o cümle soru şeklinde değilse, yine de geçerli bir kural olarak değerlendirilir. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse şu şekilde ifade edilebilir;

Kim geldi bugün? (Soru cümlesi)

Kim olduğu belli değil. (Soru cümlesi değil)

Bu şekilde yukarıda görüldüğü gibi önemli olan ismin yerine soru zamirine kullanılmasıdır. Aynı zamanda isim tamlamaları ile beraber tamlayan ve tamlanan şekilde de kullanılan soru zamiri bulunmaktadır.

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Nerenin yemeği ilgini çeker?

Öğrencilerin hangisi seni kızdırdı?

Görüldüğü üzere yukarıda verilen şekilde tamlanan ve tamlayan biçiminde de anlatmak mümkün. Bu yapı üzerinden hem soru olarak hem de normal bir cümle şeklinde öne çıkabilir. Mutlaka öğrencilerin bilmesi gerektiği en önemli dilbilgisi kuralları arasında yer almaktadır.