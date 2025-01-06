Soru yazarlarına sorduk... LGS’de hangi soru tipleri çıkabilir

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran’da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitaplarında yer alan konulardan gelecek ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak. Ancak öğrenciler için çalışma temposu tüm hızıyla sürüyor ve sınavın nasıl olacağına dair endişeler de zihinleri meşgul ediyor.

TÜM SORULAR 8. SINIFTAN

MEB tarafından yayınlan örnek LGS soruları ise bu konuda hem öğretmenlere hem de öğrencilere kılavuz oluyor. MEB’in örnek soruları 8. sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanıyor. Örnek soruların ve önceki yıllara ait sınavların ışığında LGS için soru yazan öğretmenler branşlara göre bu yılın sınavını şöyle değerlendirdi:

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MATEMATİKTE ‘YENİ NESİL’ SORU

* Hakan Pişkiner (Matematik Öğretmeni): LGS’de matematik testinin geçen yıla benzeyeceğini düşünüyorum. Yarıyıl tatilinde en az 10 tane ilk dönem konularını içeren sınav yapmalarını tavsiye ediyorum. LGS’de en çok soru çıkan üslü ve köklü sayılardan bu yıl da yine çok soru gelecek. Matematikte yeni nesil sorular da öğrencilerden eleştirel düşünmesini, soruyu yorumlamasını ve neden sonuç çıkarımları kurmasını ölçecek. Bu yüzden tek kaynağa bağlı kalmayıp pek çok kaynaktan yeni nesil soruları görmelerini tavsiye ediyorum. Ne kadar çok yeni nesil soru görürlerse çözmeleri o kadar kolaylaşacak.

TÜRKÇE’DE ‘ANLAM’ ÖNEMLİ



* Ebru Özolçar (Türkçe Öğretmeni): Artık öğrencilerin dil bilgisi sorularında bilgi verilmeden cevaba yönelmesi isteniyor. Bu yıl da anlam sorularını yoğun olarak göreceğiz. Beklenenden kısa ve günlük hayatı yakalayan metinler üzerinden çeldiricileri güçlü anlam sorularımız olacak. Adayların anlamını bilmedikleri deyim ve sözcükleri mutlaka sözlükten araştırmaları, sözcük dağarcıklarını güçlendirmeye dayalı bir okuma yapmaları gerek. Görsel okuma, mantık ve muhakeme, tablo ve grafik yorumlama soruları zorlayıcı sorular arasında değil.

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FEN SIRALAMAYI ETKİLEYECEK



* Mehtap Konuk (Fen Bilimleri Öğretmeni): Bu yıl da LGS fen bilimleri sıralamayı etkileyecek ve eleyici soruların yer aldığı bir sınav olacak. Yine eleyici sorular karşımıza gelecek; konu başlıklarının ‘katı-sıvı basıncı, ısı sıcaklık grafikleri, basit makineler, kalıtım ve biyoteknoloji‘ olması muhtemel. Geçen yıl pek çok öğrenci özellikle fizik konuları dediğimiz basınç ve basit makineler konu başlığında zorlandı. Bu sene yine özellikle bu konu başlıklarından günlük hayatta fen bilimleri ve deney soruları gelme ihtimali çok yüksek. Özellikle bağımlı bağımsız değişken belirleme soruları mutlaka sorulur. Yeni nesil sorularla okuduğunu anlama, görsel yorumlama ve neden sonuç ilişkisi kurmayı isteyecek deney soruları en eleyici sorular olacak.

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ATATÜRKÇÜLÜK AĞIRLIKLI



* Seçil Özşahin (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Sosyal Bilgiler Öğretmeni): LGS’de bu yılda okuduğunu anlama, mantık, muhakeme ve bilgi gerektiren sorular olacağını düşünüyorum. Bu yıl da Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye konularından yine daha fazla sayıda soru çıkmasını bekliyoruz. Geçen yıl 7’nci üniteden soru çıkmadığı için bu yıl bir soru çıkacağını düşünüyorum. Dikkatini toplayan ve okuduğunu anlayan öğrenciler bu yıl da zorlanmadan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testini tamamlayabilir.