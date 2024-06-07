Soru kitapçıklarının kilidi açıldı

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, İletişim Platformu'nun düzenlediği 'İletişim Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Ersoy, ÖSYM'nin sınav uygulamaları ve 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 YKS hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Bu sene, 13 milyon dolayında aday için 60'a yakın sınav yapıyoruz. Dünyada bu kapsamda yüksek güvenlikli şekilde bu çeşitlilikte sınav ve yerleştirme yapan başka bir kurum yok. Dünyada güvenlik ölçeğinde bir numaralı kuruluşuz" diye konuştu.

Ersoy, 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 adayın katılacağını belirtti. Ersoy, YKS oturumları için 5,5 milyona yakın soru kitapçığı basıldığını, bu kadar geniş kapsamlı sınavın, devasa süreçleri gerektirdiğini kaydetti. YKS'de engelli adayların olacağını belirten Ersoy, bu yıl yapılan düzenlemeyle okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesinin kararlaştırıldığını aktardı. Ersoy, "TYT'ye toplam 12 bin 848, AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katılacak. TYT oturumunda 1911 okuyucu-işaretleyici, AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev alacak" dedi.

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'ÖSYM GÜVENİLİRLİĞİ EN YÜKSEK KURUMLARDAN'

Ersoy, soru kitapçıklarının 'faraday kafesi' (elektriksel iletken metal ile kaplanmış muhafaza) ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan kapalı matbaa merkezinde basıldığını ve buradaki görevlilerin YKS tamamlanana kadar 40 gün süresince dışarı çıkamadığını belirtti. Ersoy, "Bu merkezde, günde 200 bin soru kitapçığı basılabiliyor. Soru kitapçıklarımızın ve sınav evraklarımızın nakil araçlarıyla takibini; elektromekanik kilitlerle kilitliyoruz. Bu kilitler, sınav sabahı Ankara'da açılıyor. Dijital baskı teknolojileri itibarıyla dünyada ilk 3'te olan bir kurumuz. ÖSYM Türkiye'nin birikimini ve yarınlarını inşa eden kurum. Bizim sorularımız bir standart ortaya koymuştur. Toplum nezdinde de güvenilirliği en yüksek olan kurumlardandır" diye konuştu.

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Türkiye'de elektronik sınavların sayısını ve kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, "Türkiye'de e-sınavlarla adaylara farklı alternatifler sunmak istiyoruz. Bunun en büyük getirisi maliyetin düşürülmesi ve ilerleyen süreçlerde kapalı matbaanın 40 günlerden 5 günlere kadar düşürülmesi olacak” ifadelerini kullandı.

'SINAV GÜNÜ TOPLUMSAL DUYARLILIK ÖNEMLİ'

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS öncesi ilgili pek çok kurumla toplantılar yaptıklarını ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, öğrencilerin sınava gireceği okulların çevrelerinde gürültü yapılmaması konusunda toplum olarak hassas davranılması uyarısında bulundu. Ersoy, uygulama yapılacak okulların çevresinde adayları olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılmasını, özellikle gürültü çıkartacak çalışmalar yapılmamasını istedi. İlgili kurumlara bilgilendirme yapıldığını belirten Ersoy, "Sınav binalarında uygun koşulların sağlanması ve etrafının gürültüden yalıtılması önemli. Sınav binalarının etrafında herhangi bir çalışma veya etkinlik yapılmaması, pazar kurulmaması, inşaatların ve yol çalışmalarının durdurulması ve gerekli diğer tedbirlerin alınması konusunda tüm ilgili kurumlarla resmi yazışmalarımızı yaptık. Gerekli önlemlerin alınması için ilgili pek çok kurumla toplantılar yaptık. Bunun için valilikler, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri ve emniyet müdürlükleri ile sürekli koordinasyon halinde pazar günü akşamına kadar çalışmalarımız sürecek. Trafik akışının da emniyetli şekilde sağlanması ve toplu ulaşım imkanlarının artırılması konusuna da işaret ettik. Adaylarımız için stressiz, gürültüsüz ve trafiksiz bir ortam hazırlanması önemli. Toplumsal olarak bu konuda hep birlikte göstereceğimiz duyarlılık çok önemli" diye konuştu.

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Adayların sınavdan önce sınava girecekleri binaları görmelerini ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalarını beklediklerini belirten Ersoy, yanlarında sınava giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmayı unutmamaları gerektiğini hatırlattı.

'ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜK'

İstanbul'da Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısının YKS ile aynı tarihe denk gelmesi sorulan Ersoy, "Kadıköy'de 49 okulda sınav yapıyoruz, Fenerbahçe Kulübü genel kurulunun yapılacağı yere yakın 3 okulumuz var, diğerleri uzak. Üyelerin Kadıköy'e giderken oluşturabileceği trafik yoğunluğunu ve gürültüyü düşündük. Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, 'biz bu konuda çok duyarlıyız" dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

Ersoy, ÖSYM'nin, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı futbolcuları için Zagreb'de YKS düzenlemesine ilişkin de federasyondan genç millilerin YKS tarihlerinde Zagreb'de olacakları ve o ülkede sınav yapılması teklifinde bulunduklarını söyledi. Ersoy, "Teklifi, ÖSYM olarak değerlendirdik. Milli bir mesele olduğundan ve toplumun da rahatlıkla kabul edebileceği bir durum olduğundan sınavı Hırvatistan'da yapmaya karar verdik" dedi.