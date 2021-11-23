Soru eki nedir, nasıl yazılır ve kelime midir? Soru eki örnekleri ile konu anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son görüntüleri İstanbulda kaydedildi Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölüSon görüntüleri İstanbul'da kaydedildi! Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölü!#İstanbul
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Eski MiTçi Altaylıya verilen cezanın gerekçesi açıklandıEski MiT'çi Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı#Enver Altaylı
Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldıBolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldı#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023 'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez açıkladı Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yoldaBakan Dönmez açıkladı! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yolda#Bakan Dönmez
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Yanı başımızda büyük gerilim İranı bombalamaktan başka çare yok.Yanı başımızda büyük gerilim! "İran'ı bombalamaktan başka çare yok."#İsrail
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Balayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyorBalayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyor#Prenses Charlene
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Soru eki nedir, nasıl yazılır ve kelime midir? Soru eki örnekleri ile konu anlatımı

#Soru Eki Nedir Nasıl Yazılır Ve Kelime Midir?#Özellikler#Örnekler
Soru eki nedir, nasıl yazılır ve kelime midir Soru eki örnekleri ile konu anlatımı

Türkçede birçok ek bulunmaktadır. Birçok ekin bulunması eklerin nasıl yazılacağı konusunda kafa karıştırmaktadır. Soru ekleri de bunlardan bir tanesidir. Soru ekinin ne olduğu veya nasıl yazıldığı bazen unutulmaktadır. Soru eki nedir? Soru eki nasıl yazılır? Sizler için soru ekinin nasıl yazıldığını örnek cümleler ile birlikte derledik.

 

Haberin Devamı

Soru eki mi olarak bilinmektedir fakat kendinden önce gelen kelimenin ses uyumuna göre mı, mu veya mü olarak yazılabilmektedir.

Soru Eki Nedir?

Türkçede kullanılan soru eki bir tanedir. Türkçede bir soru sormak istiyorsanız cümlenin içine mi ekini getirerek soru cümlesi oluşturulabilmektedir. Türkçe de soru eki mi olarak verilmektedir. Soru eki mi kelimelere göre mı, mu ve mü şeklinde de verilebilmektedir. Soru ekinin mı, mu veya mü ekine dönemsi ondan önce gelen kelimenin ses uyumuna göre seçilmektedir. Mi soru eki isimlere veya fillere getirilse de çekim eki olarak sayılmaktadır.

Soru Eki Nasıl Yazılır?

Soru eki mi her zaman ayrı yazılmaktadır. Soru ekleri genel olarak cümlenin sonunda yer alsa da bazı durumlarda ortada kullanılabilmektedir. Soru eki olan mi kelimesine şahıs ekleri getirilebilmektedir. Şahıs ekleri gelen soru ekleri misin, miyim veya miyiz şeklini almaktadır. Soru eki cümlede vurgulanmak isteyen ögeye göre yerinde değişiklikler olabilmektedir.

Soru Eki Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Soru eki mi yazılışı ve kullanılışı;

Okuldan geldin mi? Okuldan geldi ya da okuldan gelmedi cevaplarının alınabileceği basit bir soru cümlesidir.

Annene yardım ettin mi? Annesine yardım edip etmediğini öğrenmek için kurulan basit bir soru cümlesi.

Mı, Mu ve Mü soru eki yazılışı

Dün eve uğradın mı? Soru eki mi kendisinden önce gelen kelimeden dolayı mı soru ekine dönmüştür.

Raftaki kitabı okudun mu? Soru eki mi kendisinden önce gelen kelimeden dolayı mu soru ekine dönmüştür.

Mehmet’i gördün mü? Soru eki mi kendisinden önce gelen kelimeden dolayı mü soru ekine dönmüştür.

Soru ekinin cümle içinde kullanılması.

Bilerek mi masaya vuruyorsun? Soru eki cümleye uyarak cümle arasında kullanılmıştır. Soru ekinin cümle sonunda yer alması anlamsız bir cümle yapısına ve anlamına neden olacaktır.

Beyza sonradan mı uğradı? Soru eki cümle yapısına uygun olarak arada kullanılmıştır. Soru ekini illa sonda yer almasına gerek yoktur.

Cümlenin içinde iki tane soru eki olması

Babanı mı daha çok seviyorsun anneni mi? İki seçenek arasında seçim yapılması gerektiğinde cümlenin içinde de soru eki kullanılmaktadır.

Kırmızı elbiseyi mi alacaksın siyahı mı?

Haberin Devamı

Aysun’u mu göreceksin yoksa gördün mü? İki durum varsa iki durumu sorgulamak içinde cümlenin içinde soru eki kullanılmaktadır.

Şahıs eki ile soru cümlesi kurma

Bu sene tatile gidecek misiniz? Soru ekine gelen şahıs eki 2.çoğul şahıs ekidir.

Ses duyuyor musun? Soru ekine gelen şahıs eki 2. Tekil kişi ekidir.

Gençler eğleniyor muyuz? Soru ekine gelen şahıs eki 1.çoğul ekidir.

Gelebilir miyim? Soru ekine 1.tekil kişi şahıs eki gelmiştir.

Cümleye soru anlamı katmayan soru eklerinin kullanımı;

Konuşmaya başladı mı bir daha susmaz. Soru eki mı kendisinden önce gelen durumu vurgulamak için kullanılmaktadır.

Haberin Devamı

Evden çıktın mı doğru okula gidiyorsun. Soru eki mı kendinden önce gelen durumu belirtmek için kullanılmıştır.

Sinirlendi mi gözü kimseyi görmez. Soru eki ondan öncesinde gelen kelimeyi vurgulamak için kullanılmıştır.

Uzun mu uzun bir köprüden geçtik. Soru eki olan mi kelimelerden dolayı mu ekine dönmüştür. Mu soru eki cümlede köprünün uzunluğunu belirtmek için kullanılmıştır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Soru Eki Nedir Nasıl Yazılır Ve Kelime Midir?#Özellikler#Örnekler

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay