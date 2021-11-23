Soru eki nedir, nasıl yazılır ve kelime midir? Soru eki örnekleri ile konu anlatımı

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Soru eki mi olarak bilinmektedir fakat kendinden önce gelen kelimenin ses uyumuna göre mı, mu veya mü olarak yazılabilmektedir.

Soru Eki Nedir?

Türkçede kullanılan soru eki bir tanedir. Türkçede bir soru sormak istiyorsanız cümlenin içine mi ekini getirerek soru cümlesi oluşturulabilmektedir. Türkçe de soru eki mi olarak verilmektedir. Soru eki mi kelimelere göre mı, mu ve mü şeklinde de verilebilmektedir. Soru ekinin mı, mu veya mü ekine dönemsi ondan önce gelen kelimenin ses uyumuna göre seçilmektedir. Mi soru eki isimlere veya fillere getirilse de çekim eki olarak sayılmaktadır.

Soru Eki Nasıl Yazılır?

Soru eki mi her zaman ayrı yazılmaktadır. Soru ekleri genel olarak cümlenin sonunda yer alsa da bazı durumlarda ortada kullanılabilmektedir. Soru eki olan mi kelimesine şahıs ekleri getirilebilmektedir. Şahıs ekleri gelen soru ekleri misin, miyim veya miyiz şeklini almaktadır. Soru eki cümlede vurgulanmak isteyen ögeye göre yerinde değişiklikler olabilmektedir.

Soru Eki Örnek Cümleler

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Soru eki mi yazılışı ve kullanılışı;

Okuldan geldin mi? Okuldan geldi ya da okuldan gelmedi cevaplarının alınabileceği basit bir soru cümlesidir.

Annene yardım ettin mi? Annesine yardım edip etmediğini öğrenmek için kurulan basit bir soru cümlesi.

Mı, Mu ve Mü soru eki yazılışı

Dün eve uğradın mı? Soru eki mi kendisinden önce gelen kelimeden dolayı mı soru ekine dönmüştür.

Raftaki kitabı okudun mu? Soru eki mi kendisinden önce gelen kelimeden dolayı mu soru ekine dönmüştür.

Mehmet’i gördün mü? Soru eki mi kendisinden önce gelen kelimeden dolayı mü soru ekine dönmüştür.

Soru ekinin cümle içinde kullanılması.

Bilerek mi masaya vuruyorsun? Soru eki cümleye uyarak cümle arasında kullanılmıştır. Soru ekinin cümle sonunda yer alması anlamsız bir cümle yapısına ve anlamına neden olacaktır.

Beyza sonradan mı uğradı? Soru eki cümle yapısına uygun olarak arada kullanılmıştır. Soru ekini illa sonda yer almasına gerek yoktur.

Cümlenin içinde iki tane soru eki olması

Babanı mı daha çok seviyorsun anneni mi? İki seçenek arasında seçim yapılması gerektiğinde cümlenin içinde de soru eki kullanılmaktadır.

Kırmızı elbiseyi mi alacaksın siyahı mı?

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Aysun’u mu göreceksin yoksa gördün mü? İki durum varsa iki durumu sorgulamak içinde cümlenin içinde soru eki kullanılmaktadır.

Şahıs eki ile soru cümlesi kurma

Bu sene tatile gidecek misiniz? Soru ekine gelen şahıs eki 2.çoğul şahıs ekidir.

Ses duyuyor musun? Soru ekine gelen şahıs eki 2. Tekil kişi ekidir.

Gençler eğleniyor muyuz? Soru ekine gelen şahıs eki 1.çoğul ekidir.

Gelebilir miyim? Soru ekine 1.tekil kişi şahıs eki gelmiştir.

Cümleye soru anlamı katmayan soru eklerinin kullanımı;

Konuşmaya başladı mı bir daha susmaz. Soru eki mı kendisinden önce gelen durumu vurgulamak için kullanılmaktadır.

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Evden çıktın mı doğru okula gidiyorsun. Soru eki mı kendinden önce gelen durumu belirtmek için kullanılmıştır.

Sinirlendi mi gözü kimseyi görmez. Soru eki ondan öncesinde gelen kelimeyi vurgulamak için kullanılmıştır.

Uzun mu uzun bir köprüden geçtik. Soru eki olan mi kelimelerden dolayı mu ekine dönmüştür. Mu soru eki cümlede köprünün uzunluğunu belirtmek için kullanılmıştır.