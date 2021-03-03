Sormaz Ki Bilsin Sorsa Bilirdi Bilmez Ki Sorsun Bilse Sorardı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sormaz ki bilsin sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun bilse sorardı atasözü, bir insanın bir şeyler öğrenmek için sorması ve araştırması gerektiği anlamına gelmektedir.

Sormaz Ki Bilsin Sorsa Bilirdi Bilmez Ki Sorsun Bilse Sorardı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar eğer bir şeyler öğrenmek istiyorlarsa, bunu bir bilene sormalıdırlar. Aynı zamanda bir şey sorabilmesi için de, hakkında sorular sorabileceği bir şeyler bilmesi gerekir. Yani bazı insanlar sormadıklarından bilmezler.

Sormaz Ki Bilsin Sorsa Bilirdi Bilmez Ki Sorsun Bilse Sorardı Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

O biraz cahildir belli ki, zira sormaz ki bilsin sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun bilse sorardı!