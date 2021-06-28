Sorbitol Nedir Ve Zararları Nelerdir? Sorbitol Nerelerde Kullanılır

Sorbitol (sore-bih-tall olarak telaffuz edilir), birçok meyve ve sebzede doğal olarak bulunan suda çözünür bileşikler olan şeker alkolü veya poliol adı verilen bir tür karbonhidrattır.

Sorbitol Nedir ve Zararları Nelerdir?

Sorbitol şeker alkolüdür. Ksilitol ve eritritol gibi sorbitol de rafine şeker için popüler, düşük kalorili bir stand-indir. Şeker alkolleri düşük sindirilebilir karbonhidratlardır. Vücudumuz onları bir dereceye kadar emebildiği için, genellikle kalorisiz olarak nitelendirilmezler. Bu emilim oranı ksilitol, sorbitol ve eritritol arasında değişir. Ksilitolün yüzde 50'sine kıyasla tükettiğiniz sorbitolün neredeyse yüzde 80'i emilecektir. Eritritolün emilim oranı neredeyse yüzde 100'dür, ancak vücudumuz onu sindiremez. Bu nedenle neredeyse hiç kalori sunmaz.

Şeker alkolüne karşı şeker söz konusu olduğunda, bazı büyük farklılıklar vardır. Şeker alkollerinin sağlık riski taşıdığını gösteren çok az veri vardır, ancak birçok çalışma rafine şeker tüketimini uzun vadeli olumsuz sağlık sorunlarıyla ilişkilendirmiştir.

Özellikle rafine şeker sıvı halde tüketildiğinde kilo artışı (yani şekerli içecekler),

Azaltılmış bağışıklık sistemi etkinliği,

Tıkınırcasına yeme ve hatta şeker bağımlılığı gibi bozukluklar birer örnektir.

Yapay tatlandırıcılar ayrıca bazı potansiyel sağlık riskleri taşır. Bu şeker ikameleri genellikle fazladan kalori eklemeden tatlı bir tat alma arzusunu gidermek için kullanılır. Bunlar;

Sukraloz

Aspartam

Asesülfam potasyum (Ace-K)

Neotame

Sakarin

Bunlar gibi yapay tatlandırıcılar tüketmenin bağırsaklarınıza zarar verebileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Bunun nedeni, sakarin, aspartam ve sukraloz gibi kalorisiz yapay tatlandırıcıların genellikle sindirilmeden gastrointestinal sistemden geçmesidir. Bu, kolon mikrobiyotası ile temas etmelerine izin vererek potansiyel olarak bağırsak florasının dengesini bozar ve bu da bağırsak sağlığına zarar verebilir.

Öte yandan, şeker alkolleriyle ilgili endişeleri destekleyecek çok fazla veri yok. Aslında, bu maddeler üzerinde çok az toksisite çalışması yapılmıştır ve araştırmacılar genellikle onları yemenin güvenli olduğunu düşünmektedir. Bir çalışmada, katılımcılar iki yıl boyunca ksilitol lehine diğer tatlandırıcılardan uzak durdu. Araştırmacılar, çalışmanın ilk birkaç ayında bazı geçici sindirim rahatsızlığı görseler de, katılımcılar başka herhangi bir olumsuz etki göstermedi. Çoğu şeker alkolü gibi, sorbitol ne şeker kadar tatlı ne de şeker kadar yoğun. Sorbitol şeker kadar tatlıdır ve gram başına yaklaşık yüzde 35 daha az kaloriye sahiptir.

Sorbitol Nerelerde Kullanılır?

Şeker alkolleri fotosentez sonucunda çeşitli bitkilerde doğal olarak üretilir. Sorbitol, böğürtlen, ahududu ve çilek gibi meyvelerde ve elma, kayısı, avokado, kiraz, şeftali ve erik gibi diğer meyvelerde doğal olarak bulunur.

Bütün gıdalara ek olarak, sorbitol, unlu mamuller, çikolatalar, dondurulmuş tatlılar, sert şekerlemeler, şekersiz sakızlar ve atıştırmalık barlarındaki şekerlerden kalorilerin azaltılmasına yardımcı olmak için ticari olarak üretilmektedir.

Sorbitol Faydaları Var mıdır?

Sorbitolün sağlığa katkıları kalorinin ötesine geçer. Sorbitol metabolizması ile ilgili çalışmalar, araştırmacıların diyabetli kişilerde potansiyel bir karbonhidrat ikame maddesi olarak sorbitolü test etmeye başladığı 1920'lere kadar uzanıyor. O zamandan beri şeker alkollerinin faydaları ve vücudun bunları nasıl kullandığı daha iyi anlaşıldı. Şeker alkollerinin olumlu etkileriyle bilindiği iki alan ağız sağlığı ve kan şekeri üzerindeki etkileridir.

Ağız Sağlığı

Sorbitol de dahil olmak üzere şeker alkollerinin ağız sağlığına çeşitli şekillerde fayda sağladığı gösterilmiştir. Çünkü bunlar temel olarak karyojenik değildirler. Başka bir deyişle, boşluk oluşumuna katkıda bulunmazlar. Çiğneme eylemi ayrıca tükürük akışını teşvik ederek dişleri kaviteye neden olan bakterilerden korur. Ayrıca eritritol ve ksilitol gibi bazı şeker alkolleri de boşluklara neden olabilen oral bakterilerin büyümesini engeller.

Kan Şekeri

Diğer şeker alkolleri gibi (eritritol hariç) sorbitol, karbonhidrat formunda kalori içerir. Sorbitol, ince bağırsağımızdan yavaşça ve eksik olarak emilir. Kalan sorbitol, metabolizmasının daha az kalori verdiği kalın bağırsakta devam eder. Bu nedenle sorbitol tüketimi insülin salgılanmasını azaltır ve sonuç olarak kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.