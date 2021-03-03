Sora Sora Bağdat Bulunur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanlar olarak dünya üzerindeki bilgilerin çok çok az bir kısmını biliyoruz. Günlük hayatta işimize yarayacak olan fakat bilmediğimiz bazı bilgilerde okuyarak, izleyerek, gezerek, konuşarak öğrenebiliriz. İnsanlar bilmedikleri şeyi bilen birilerine sorarak kolaylıkla öğrenebilir. Bu konu ile ilgili olarak sora sora Bağdat bulunur atasözü kullanılmıştır.

Sora Sora Bağdat Bulunur Anlamı (TDK) Nedir?

Bilmediğimiz bir şeyi zamanında ve yerinde bilen bir kişiye sorulması halinde istediğimiz şeyleri hızlıca elde edebiliriz. Bilmediğimiz her şeyi bilen ve doğru olan kişilere sormak gerekir. Utanmak, sıkılmak bir çözüm yolu olmamaktadır. İnsan sorarak bilmediği şeyleri, çok uzak olan yerleri dahi öğrenerek bulabiliriz.

Sora Sora Bağdat Bulunur Atasözünün Cümle İçindeki Kullanımı

İlk kez okula giderken okulun nerede olduğunu bilmememize rağmen sora sora Bağdat bulunur düşüncesi ile yola çıkmıştık.