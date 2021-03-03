Sona Kalan Dona Kalır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sona kalan dona kalır atasözü, bir işi zamanında yapmayan ve erteleyen kişilerin nihayetinde zarar edecekleri anlamına gelir.

Sona Kalan Dona Kalır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer bir kimse bir işi yapmak için yavaş davranıyor, işini savsaklıyorsa, o işte geç kalır. Bu tarz kimseler de o işin sonunda zarar ederler. Eğer ki bir kimse işinde zarar etmek istemiyorsa işini ertelememeli, zamanında yapmalıdır. Çünkü zamanında yapılmayan işler hem işi yapan kişiyi, hem de işi yapılan kişiyi sıkıntıya sokmaktadır. İşte bu sebepledir ki, her iş zamanında yapılmalıdır.

Sona Kalan Dona Kalır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ben yaparken sen yatıyordun, bu yüzden kızma bana, sona kalan dona kalır!