Son yılların en zor LGS’si

Haberin Devamı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından dün düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonrasında Bilfen Okulları, Bahçeşehir Koleji, Uğur Okulları, Oğuzkaan Okulları, Nesibe Aydın Okulları, Doğa Koleji ve Gen Koleji’nden uzmanlar, soruları her alan için ayrı ayrı değerlendirdi. Uzmanların ortak gözlemi soruların MEB müfredatına uygun olduğu ama bu yıl adayların son yılların en zor sorularıyla karşılaştığı yönündeydi.

* Türkçe: Sınavda önceki yıllardan farklı olarak sözcükte anlam sorularının sayısı azalmıştı. Metin yükü fazla ve çeldiricileri yüksek anlam bilgisi soruları da artmıştı. Bir soruda birden fazla kazanımın yer almasının hem soruların güçlük derecesini artırdığını hem de zaman yönetimi hususunda öğrencileri zorladığını söyleyebiliriz. Ayrıca üç paragraf sorusu, anlam derinliği, çeldirici seçenekleri ve yorum gerektirmesiyle sınavın en ayırt edicileri arasındaydı. Sınavda yer alan görsel yorumlama ve grafik soruları da hem dikkat hem de matematiksel işlem becerilerini kullanmayı gerektirdi. Bilgiden ziyade anlamaya ve yorumlamaya dayalı son derece seçici bir sınavdı.

Haberin Devamı

ÇELDİRİCİLERLE DOLUYDU

* İnkilap tarihi ve Atatürkçülük: Sınavda güçlü çeldiriciler ile bilgi ve beceri ölçülmek istenmiş bunun yanı sıra dikkat faktörü de gözardı edilmemişti. Kavram ve alan bilgisine hâkim, konu bütünlüğünü sağlayabilen, tarihsel yorumlama ve çıkarım yapabilme becerisi kazanmış öğrencilerin dahi karar vermekte zorlanabileceği bir sınavdı. Ayrıca öğrencilerin coğrafi bilgi ve yer-yön ilişkisi kurma becerisi de ölçüldü.

* Din kültürü ve ahlak bilgisi: Çeldiricileri güçlü sorular, öğrencilerin dikkat düzeylerini ve çıkarım yapma becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştı. Bu nedenle yalnızca bilgiye sahip olmanın değil, bilgiyi yorumlama gücünün de başarıda belirleyici olduğu bir sınavdı. Öte yandan bu testte ‘kader ve kaza’ kavramlarıyla ilgili terim bilgisini ölçen sorular ağırlıklıydı.

KELİME BİLGİSİ İSTEDİ

* İngilizce: Öğrencilerin soruları oldukça dikkatli okumalarını ve süreyi verimli bir şekilde kullanmalarını gerektiren bir sınav oldu. Bu test, diğer LGS sınavlarından daha kapsayıcı ve dikkat gerektiren sorulardan oluşuyordu. Özellikle bazı soruların yönergeleri, öğrencilerin dikkatli okuma alışkanlıklarını doğrudan sınadı. Bazı sorularda ise kelime bilgisi belirleyici oldu.

Haberin Devamı

* Fen bilimleri: Bu yıl ilk kez LGS’de son ünitenin ikinci kısmı olan ‘Elektrik Enerjisinin Dönüşümü’ başlığından soru soruldu. ‘Maddenin Isı ile Etkileşimi’ konu başladığından gelen iki sorunun da öncüllü şekilde sorulmasının fen okur yazarlığı yüksek öğrencileri bir adım öne geçirdiği söylenebilir. Aynı zamanda ‘Basit Makineler’ ünitesinden gelen sorular öğrencilerin daha dikkatli analiz yapmalarını gerektirdi.”

ORİJİNAL SORULAR

* Matematik: Genel olarak görselleri yoğun, metinleri sade ve anlaşılır sorulardan oluşuyordu. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu LGS’de de kuvvetli çeldiriciler içeren, birden fazla kazanım gerektiren sorular dikkat çekti. Özellikle ‘veri analizi, dönüşüm geometrisi, eşitsizlik, benzerlik, doğrusal denklem, eğim, silindir’ başlıklarına ait sorular bu sınavın belirleyicisi olacak. Geometrik cisim, dönüşüm geometrisi ve doğrusal denklem kazanımlarına ait orijinal sorular vardı.

Haberin Devamı

Genel olarak matematik sınavının öğrencilerin süre konusunda sıkıntı yaşayabilecekleri, zorluk seviyesi yüksek ve ayırt edici sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Son iki yıla göre daha daha seçici soruların bulunduğu, bilgiyi ezberleyen değil bilgiyi anlamlandıran ve uygulayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı.”

KİTAPLAR BOYLARINI AŞTI

LGS’nin ardından bazı öğrenciler hazırlık sürecinde çözdükleri test kitaplarını üst üste dizerek verdikleri pozları sosyal medyada paylaşmaya başladı. Fotoğraflarda boyunu aşan kitaplardaki soruları çözen öğrencilerin matematik sorularında zorlandıklarına ilişkin mesajlar paylaşıldı.

ARDA GÜLER SORUSU









Haberin Devamı

Real Madrid’de oynayan milli futbolcu Arda Güler’in sağ elini kalbinin üzerine koyup sol elinin işaret parmağını göğe kaldırdığı, kendisiyle özdeşleşen gol sevinci, dün yapılan LGS’nin din kültürü testinde bir soruya konu oldu. Arda Güler’in bu sevincini ‘tevekkül’ inancının bir göstergesi olarak yorumlaması üzerine öğrencilerden bu kavramın doğru anlamının yanıtı istendi.

GAZİ YAŞARGİL’İN HAYATI

İngilizce testinde ise yüzyılın en iyi beyin cerrahı ve modern beyin cerrahisinin babası olarak tanınan ve 5 gün önce 99 yaşında vefat eden Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in hayatından kısa bir metne yer verildi.

SIRA SONUÇTA

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava bu yıl 8’inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. Dün saat 09.30’da başlayan ve iki oturum halinde yapılan sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Haberin Devamı

11 TEMMUZ BEKLEYİŞİ

MEB’in takvimine göre LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

STRES GÖZYAŞLARI

İstanbul’da iki oturum arasında öğrencileri okul bahçesinin dışında bekleyen veliler, çocuklarıyla buluştu. Kimisi çocuğuna su ve yiyecek verirken kimi veli ise stresli çocuğunu teselli etti.



