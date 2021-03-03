Son Pişmanlık Fayda Vermez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Ülkemizde o kadar çok atasözü vardır ki, bazılarını belki de hiç duymamışızdır bile. Fakat bazı atasözleri de çok fazla karşımıza çıktığından, bunları da hiçbir zaman unutmayız. İşte bu hiç unutamadığımız, hafızalarımıza kazınan ve günlük hayatta çok kullanılan atasözlerinden biri de son pişmanlık fayda vermez atasözüdür. Peki, bu atasözünün anlamı nedir? Bir cümlenin içinde kullanılmak istense bu nasıl olmalıdır? İşte tüm merak edilenler.
Son pişmanlık fayda vermez atasözü, düşünülmeden yapılmış olan işlerin, pişman olunsa da geri alınamayacağı anlamına gelmektedir.
Son Pişmanlık Fayda Vermez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Eğer ki bir kimse bir işi iyice düşünmeden, fevri bir şekilde yapıyorsa, bu işin tekrardan geri dönüşü olmaz. Kişi ne kadar üzülürse üzülsün, ne kadar pişman olursa olsun bu hiçbir şeyi geri döndürmeye yetmez. İşte o zaman da insan çok zor bir durumda kalır. Bu yüzden her eylem iyice düşünülerek, tartılarak yapılmalıdır.
Son Pişmanlık Fayda Vermez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Peşinen düşünecektin, artık çok geç, son pişmanlık fayda vermez.