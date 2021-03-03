Son Pişmanlık Fayda Vermez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Son pişmanlık fayda vermez atasözü, düşünülmeden yapılmış olan işlerin, pişman olunsa da geri alınamayacağı anlamına gelmektedir.

Son Pişmanlık Fayda Vermez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer ki bir kimse bir işi iyice düşünmeden, fevri bir şekilde yapıyorsa, bu işin tekrardan geri dönüşü olmaz. Kişi ne kadar üzülürse üzülsün, ne kadar pişman olursa olsun bu hiçbir şeyi geri döndürmeye yetmez. İşte o zaman da insan çok zor bir durumda kalır. Bu yüzden her eylem iyice düşünülerek, tartılarak yapılmalıdır.

Son Pişmanlık Fayda Vermez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Peşinen düşünecektin, artık çok geç, son pişmanlık fayda vermez.