Son kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sonun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Son kelimesi taşımış olduğu anlam ile beraber aynı zamanda bir eş anlamlı karşılık vermektedir. Herhangi bir durumun ya da olayın bittiği an ya da nihayete vardığı durum şeklinde anlatmak mümkün. Böylece bu anlamı ile beraber eş anlamlı sözcüğü üzerinden de değişik yerlerde kullanılabilir.

Son Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Son kelimesinin eş anlamlısı ‘Nihayet’ sözcüğü olarak öne çıkar. Her ikisi de birçok farklı olay ya da durumun bitmesini anlatan bir karşılık ile ifade edilmektedir. Öne çıkan bu ifadeleri ile beraber yazılışları farklı anlamları aynı olarak değişik yerlerde kullanılabilir. Özellikle son kelimesi için anlamını en iyi şekilde taşıyan eş anlamlı sözcük olarak Nihayet kelimesi değerlendirilmektedir.

Sonun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin eş anlamlı sözcüğü konusunda nihayet kelimesi değerlendirilebilir. Böylece farklı yerlerde tek başına ve cümle içerisinde daha zengin bir şekilde kullanım imkanı sağlar.

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‘’Yaptığımız iş nihayetine vardı.’’

‘’Nihayet bu işi bitirdin.’’

Bu şekilde taşımış olduğu anlam ile beraber günlük yaşamda kullanmak mümkün.