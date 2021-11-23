Son kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sonun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son görüntüleri İstanbulda kaydedildi Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölüSon görüntüleri İstanbul'da kaydedildi! Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölü!#İstanbul
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldıBolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldı#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez açıkladı Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yoldaBakan Dönmez açıkladı! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yolda#Bakan Dönmez
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Yanı başımızda büyük gerilim İranı bombalamaktan başka çare yok.Yanı başımızda büyük gerilim! "İran'ı bombalamaktan başka çare yok."#İsrail
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Balayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyorBalayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyor#Prenses Charlene
Çocuklar için dev tehlike: Kurşun zehirlenmesi... Peki hangi gıdalar riskliÇocuklar için dev tehlike: Kurşun zehirlenmesi... Peki hangi gıdalar riskli?#KURŞUN ZEHİRLENMESİ
HABERLEREğitim Haberleri

Son kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sonun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Son#Eş Anlamlısı
Son kelimesinin eş anlamlısı nedir Sonun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eş anlamlı karşılığı en çok merak edilen sözcükler içerisinde son gelmektedir. Bu kelimenin aynı zamanda tam olarak karşılığını veren bir eş anlamlı sözcüğü bulunmaktadır. Amaca uygun olarak farklı yerlerde tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir. Peki son kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sonun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) konusunda bilgiler.

Haberin Devamı

Son kelimesi taşımış olduğu anlam ile beraber aynı zamanda bir eş anlamlı karşılık vermektedir. Herhangi bir durumun ya da olayın bittiği an ya da nihayete vardığı durum şeklinde anlatmak mümkün. Böylece bu anlamı ile beraber eş anlamlı sözcüğü üzerinden de değişik yerlerde kullanılabilir.

 Son Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Son kelimesinin eş anlamlısı ‘Nihayet’ sözcüğü olarak öne çıkar. Her ikisi de birçok farklı olay ya da durumun bitmesini anlatan bir karşılık ile ifade edilmektedir. Öne çıkan bu ifadeleri ile beraber yazılışları farklı anlamları aynı olarak değişik yerlerde kullanılabilir. Özellikle son kelimesi için anlamını en iyi şekilde taşıyan eş anlamlı sözcük olarak Nihayet kelimesi değerlendirilmektedir.

 Sonun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin eş anlamlı sözcüğü konusunda nihayet kelimesi değerlendirilebilir. Böylece farklı yerlerde tek başına ve cümle içerisinde daha zengin bir şekilde kullanım imkanı sağlar.

Haberin Devamı

 ‘’Yaptığımız iş nihayetine vardı.’’

 ‘’Nihayet bu işi bitirdin.’’

 Bu şekilde taşımış olduğu anlam ile beraber günlük yaşamda kullanmak mümkün.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Son#Eş Anlamlısı

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay