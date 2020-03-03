Son gün geldi: YKS üniversite sınav ücreti hangi bankaya yatırılır? ÖSYM parası nasıl yatırılır 2020?

ÖSYM üzerinden yapılan para yatırma işlemi, internet üzerinden ya da ATM üzerinden gerçekleştiriliyor. Üniversite sınavı ya da diğer bir ifadeyle YKS para yatırma işlemini tamamlayarak başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, ÖSYM para yatırma işlemi hangi bankaya yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÖSYM parası ya da diğer bir ifade ile pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı.Üniversite sınavına girecek olan adayların yatıracağı ücret, ATM'ler ya da internet üzerinden tamamlanabilecek. İşte, üniversite sınavı için para yatırma işleminin yapılabileceği bankalar hakkında bilgiler;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/).

YKS başvuru ücreti bu yıl her bir sınav için 70 TL olacak. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrencilerin ödeyeceği başvuru ücreti 140 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.

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