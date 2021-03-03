Son Gülen İyi Güler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Son gülen iyi güler atasözü belki de günlük konuşma dilinde en sık kullanılan atasözlerinin sıralamasında ilk başlarda yer alabilecek kadar sık kullanılmaktadır. Genellikle kendilerine devamlı olarak kötülük yapan kişilere karşı kullanılan bir atasözüdür.

Son Gülen İyi Güler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir işe başlanıldığı ilk sırada veya işin orta zamanlarında meydana gelen sevinç hissettiren duyguların geçici olduğunu daha sonraki zamanlarda anlaşılır. Bir işte, bir durumda sevinilecek ve üzülecek durumlar ancak her şey aşılan son noktaya gelindiği zaman yaşanır. Asıl sevinilmesi gereken zaman son zamandır. Böyle bir durumda yaşanan bütün üzüntüler ve çekilen sıkıntılar unutulur.

Son Gülen İyi Güler Atasözünün Cümle İçinde Kullanılışı

Bırakın elinden geleni ardına koymasın, unutmayın ki son gülen iyi güler.