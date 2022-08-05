Son dakikacı adaylara son öneriler

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LİSTELER SON SANİYEYE KALMASIN

Listeleri sisteme girme işlemini farklı nedenlerden dolayı son güne bırakmış olabilirsiniz ancak son ana bırakmamaya dikkat edin. Son gün yoğunluğu sistemin aksamasına neden olabilir en kısa sürede tercihlerinizi sisteme gönderin.

Son gün paniği yaşayabilirsiniz. Tercihlerle ilgili kesin kararlarınızı verdiyseniz dışarıdan gelen müdahaleleri dinlemeyin. Bu dönemde her kafadan bir ses çıkabilir. Emin olduğunuzu listeyi koyun.

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Tercih listenizde istemediğiniz bir bölüm, üniversite ya da şehir varsa mutlaka onu çıkartın. Tercih hatası denilen bu durum adayların yıllar sonra pişman olmasına neden olabiliyor. Çünkü uzun yıllar sevmediğiniz bir işte çalışmaya katlanmak zorunda kalabilirsiniz.

HEM TÜRKÇE HEM İNGİLİZCE VARSA

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Tercih sırasının önemli olduğunu unutmayın. Bu yüzden tercih sırasını tekrar kontrol edin. Bir bölümün hem İngilizce hem Türkçe’sini tercih edebiliyorsanız mutlaka İngilizce olanı önceliklendirin.

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SIRALAMADA BUNLARA DİKKAT

Sıralamanızdan açık ara farklı olan en az 6 tercih yazın. Mesela sıralamanız 130 bin ise 140-155-160-180 gibi farklı sıralamalardan tercih yapın. 130 bin sıralamanız varsa tüm tercihleri 20 bin, 50 bin, 80 bin gibi daha düşük sıralamalardan yapıp, tek birini 180 binden yaparsanız açıkta kalabilirsiniz.

Eğer bilgisayar mühendisliği ya da hukuk gibi sıralama gerektiren yerlerde tercih yapıyorsanız, bu yılın koşulları doğrultusunda sıralamanızın altından da tercihler yapmanız sürpriz yaşama riskini azaltır.

Burs olanaklarını dikkatli inceleyin. Benzer üniversiteler içinden burslu olana öncelik verin. Okula ödeyeceğiniz parayı da geleceğiniz için yatırım olarak değerlendirin.

Okuyacağınız şehrin öğrenci dostu ve sosyo-kültürel olarak size uygun olmasına dikkat edin. Örneğin İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşayan bir genç, az nüfuslu bir Anadolu kentine gittiğinde farklı sosyo-kültürel yapıya ne kadar uyum sağlayabileceğini de iyi düşünmelidir.