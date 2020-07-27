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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.07.2020 - 07:37,Son Güncelleme:

Son dakika... YKS sonuçları açıklandı

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Son dakika... YKS sonuçları açıklandı
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Yaklaşık 2.4 milyon kişinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları bu sabah itibariyle açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen sınav sonuçlarının duyurulduğunu 6-14 Ağustos'ta tercihlerin yapılması gerektiğini söyledi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları //sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.

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