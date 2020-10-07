Son dakika haberi: Yüz yüze eğitimde ikinci aşama.. Gerekirse cumartesi de okula gidecekler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde ikinci aşamanın detaylarını düzenlediği basın toplantısında anlattı. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okulların açıldığını belirten Ziya Selçuk, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yana olduklarını belirterek şunları söyledi:

İLK BASAMAK BAŞARILI

“TRT EBA TV kanallarımız ve EBA dijital platformumuz ile 31 Ağustos Pazartesi günü yeni eğitim yılının ilk zilini çalmış olduk. Aşamalı geçiş planlamamızın ilk basamağını hayata geçirerek 21 Eylül Pazartesi günü okulöncesi eğitim öğrencilerimiz ve okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını çok önemsediğimiz ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamış olduk. Hijyen ve sosyal mesafe standartları ile koruyucu, önleyici tedbirler eşliğinde okullarımızda yüz yüze eğitimdeki ilk aşamamızda üçüncü haftadayız. Süreci planladığımız gibi yönettiğimiz ve çok şükür ki iyi sonuçlar aldığımız için de ikinci aşamaya geçmek için hazırız. İlkokul 1, 2, 3, 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıf ve lise 12’nci sınıflarımızla, köy okullarımızın tüm kademeleriyle birlikte özel eğitim gereksinimli öğrencilerimizi de tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlatacak olmanın mutluluğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Temennimiz tüm öğrencilerimizle yüz yüze, sağlıkla eğitime başlamak. Onlara da güzel haberi en kısa sürede vermeyi arzu ediyoruz.

OKULDA DAHA AZ VAKİT

Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız, daha önce olduğu gibi yine Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları ile; gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri de eskisine nazaran kısaltılacak. Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası önemli demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitime devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda müfredattan sorumlu olacaklar.

KÖY OKULLARI AÇIK KALACAK

Denetmenlerimiz düzenli olarak sahayı denetliyor. Başlangıçta düşük olan okula devam oranları yükselerek yüzde 80’e yaklaştı. Köy okullarımız ilkokul ve ortaokul olmak üzere açılıyor. Mevcut az olduğunda öğrenciler en yakın eğitim merkezine taşınıyordu. Bundan böyle öğrenci sayısına bakılmaksızın velilerimizin isteğine bağlı olarak bu okullar açık kalacak. Burada merkezi karar söz konusu değil, il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre uygulamalar bölgeye göre değişecek.”

DİĞER SINIFLAR 3 HAFTA SONRA

Diğer sınıfların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği üç hafta içerisinde netleşecek. Karar vermeden önce vakaların seyrine bakılacak.

500 BİN ÖĞRENCİYE TABLET

“Uzaktan eğitim sürecimiz yine yüz yüze eğitimle eş zamanlı olarak devam edecek. Bazı çocuklarımız yayını kaçırabiliyor. Bu nedenle günde üç kez tekrar ediyoruz. EBA’da gerek ders anlatımları gerekse diğer kütüphaneler, canlı sınıf uygulamaları devam edecek. Erişim desteğine ihtiyacı olan öğrencilerimiz için 12 bin 111 EBA Destek Merkezi oluşturduk. Bu sayı giderek artacak. 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Bir dağıtım stratejisi var. Buna göre hareket edilecek ve öğrencilerimize tabletler peyderpey dağıtılacak. Ailelerin eğitim düzeyi, kardeş sayısı, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürleri tarafından koordine edilecek ve okul yöneticileri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.”

DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR

Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Ziya Selçuk, önümüzdeki haftalarda tüm sınıfların yüz yüze eğitimi için değerlendirmeler yapılacağını belirterek, “Üçüncü aşamada hangi kademelerin yüz yüze eğitime başlayacağına ilişkin değerlendirmeler verilere dayalı olarak yapılıyor. İki hafta içerisinde okula başlayan ve okula devam eden çocuklarımızın kendilerinde, çevrelerinde temas ve pozitif durumu tek tek inceleniyor. Buna göre karar veriliyor. Her gün istişarelerimiz söz konusu” dedi.

ÖĞRENCİNİN ÇEVRESİNE HES TAKİBİ

Süreci Sağlık Bakanlığı’nın rapor ve tavsiyeleri doğrultusunda yönettiklerinin altını çizen Ziya Selçuk, Sağlık Bakanlığı ile HES kodunu dikkate alan bir yazılım geliştirdiklerini, bu yazılımın bir öğrencinin çevresinde bulunan servis şoförü, öğretmen gibi yetişkinlerde herhangi bir hastalık belirtisi olması halinde durumdan derhal okul idaresini haberdar ettiğini belirtti. Ziya Selçuk birinci aşamada böyle bir durum yaşanmadığını vurguladı.

KABİNEDE OKUL SUNUMU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde okulların açılmasıyla ilgili sunum yaptı. Selçuk sunumunda, şu detayları anlattı: “Anaokuluna giden çocukların çevresindeki pozitif vaka sayısının, evdeki çocuklara göre daha az olduğu tespit edildi. Çocukların okullarda daha güvende olduğu belirlendi” dedi. Sunumda, “Virüsün, 10 hatta 12 yaş altı çocuklara bulaşma riski neredeyse yok. Bu araştırmalarda ortaya çıktı. İngiltere’de 5 yaş ve altı çocuklarda maske takma zorunluluğu yok. Bunu Türkiye’de de uygulayabiliriz” tespitleri yer aldı.

(Gizem KARAKIŞ / ANKARA)