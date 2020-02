Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özetle şunları söyledi:

"Çocuğa özel deneme sınavı yapılıyor. Yani senin ihtiyacın şu konularda, kişiye özel her şey. Çocuğun hedefi olmasını istemiyoruz anne babasına destek oluyor. Arkadaşlarıma göre neredeyim diye öğrenmesi için ayrı bir destek biçimi de var. Senin şu konuları çalışman, basit, ileri düzeyde çalışman lazım, şu konuya geçmen lazım şunu atlayabilirsin diyor. Yenilenen EBA'da, çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de. Tükiye'de ders anlatma konusunda yetkin öğretmenleri seçtik. bize tüm derslerin video kütüphanesini oluşturun dedik. İstediği öğretmenden her dersi en iyi şekilde alabilsin. Her çocuğa 3 GB hediye verdik. Tüm konuları istediği kadar tekrar edebilecek. Kişiye özel test oluşturuyor. Öğrenciye özel bir sınav yapabiliyor. Akıllı sistemin uygulandığı lokal bir çalışanlar var. Bu bana uyar diye çıkartma yapıştırdık. Okullar bilgilendirildi. Pilotları yapıldı. Bunun tanıtımını yaptık. Şimdi anne babalara çalışmalar yapıyoruz. Elazığ’da deprem oldu. Bu sistem üzerinden bu çocukların eğitimini sağlayabiliyoruz. Bunu da günlük olarak takip ediyoruz. Çizgi filmler, ders destek sistemleri, öğretmenler için ücretsiz sertifika programları var.

EK ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Tabi gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar. Bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük derecede bir gayret sarf ediyoruz. Ben Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 binle sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR PAZARTESİ AÇILACAK

Depremin olduğu ilk gün oradaydık ve sahayı tümüyle kontrol altına alıp, fiziksel sağlık ihtiyacı için anlık ulaşım sağlandı. Bölgeyi dolaşarak, halkın toplandığı alanlara ulaşarak bunların hepsini AFAD’ın takibinde yapıldığını gördük. Bu beni vatandaş olarak da mutlu etti. Eğitim açısından baktığımızda küçük çocukların rehabilitasyonunu sağlamış olduk. Okullarımız barınma yeri haline geldi. beslenme konaklama tedbirleri alındı. Okul bahçelerine çadırlar kuruldu. Okul bir toplanma alanı. Bizim ekiplerimiz tüm okullarımızı gece yarısından itibaren denetlenmek üzere ziyaret edildi. Hangi okulda ne var ne yok ön notlar aldık. 30 civarı okul binamız hasarlı olduğu için o okullarda eğitim yapılmamasına karar verdik. Çocukların bir çalışma ortamına ihtiyacı var. Yardımcı kaynaklara desteklere ihtiyacı var. Tüm bu ortamlar bu çocuklar için sağlandı. O kadar çok gönüllü öğretmen var ki... Binlerce talep geldi öğretmenlerden bizde destek olmak istiyoruz diye. Önümüzdeki pazar günü orada olacağım. Velilerimizle görüşme yapacağız. Daha başka isteğiniz var mı diye soracağız. Pazartesi günü okulları açacağız inşallah. Toplam 11 bin öğrencimiz bazı okullarla da ilişkilendirildi. Hiçbir sıkıntı yok demek doğru değil. 500 gönüllü öğretmenimiz çalışmalarına devam ediyor psiko destek anlamda 20 bin öğretmen ve vatandaşımıza psikososyal desek sağladık.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 10'U SINAVLA ALINACAK

LGS ile ilgili ikinci bir müjdeyi daha verelim. Vatandaşlarımızın şöyle bir beklentisi var. Bu sene öğrenci sayısı arttı 120 bin öğrenci devam ettiğininden öğrencilerin stresi artıyor 'Biz nasıl gireceğiz?' diye. Biz 120 bin olarak değil yüzde 10 olarak bakıyoruz. Bu sene tüm öğrencilerimizin yüzde 10'unu alacağız. Bununla ilgili bir senedir çalışıyoruz. Okul okul, mahalle mahalle çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili her türlü tedbir alınıyor merak etmesinler. Yüzde 10 civarında öğrenci, sınavla girilen okullara girecek. Türkiye’de okullar arasından imkân ve öğrenme farkını azaltmak ana hedeflerden biri. Diyelim ki okulların yıllık bütçesiyle ilgili destek bu tük okullara özel katkı. atölye yaptık diyelim 604 bin civarı atölye yaptık. Bunun 300 milyon lira üzerinde maliyeti var. Bu atölyelerin imkânı daha az olan okullar yaptık. O bahsettiğiniz okullara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Öğretmen eğitimlerine öncelik tanıyoruz. Okulun finansmanında bu çerçevede hem genel olarak iyileştirme, okul bazında iyileştirmeye devam ediyoruz. 1 milyon 700 bin katılıyorsa da yüzde 10’unu yerleştireceğiz. Katılımın yüzde 10’una göre kontenjan olacak. O konuda aileler rahat olsun. 1 milyon 700 bin kişi sınava girerse 170 bini sınavla alan okullara yerleşebilir.

OKULLARDA STANDARTLARI YÜKSELTMEK İSTİYORUZ

Bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Hangi konuda kara alacaksak ilgili paydaşlarla çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz olmadan karar almayız. Özel öğretimle ilgili paydaşları davet ettik. Neye ihtiyaç var konuştuk. Çok beklenti var. yüzde 100'e yakınını çözdük. Velilerimiz özel okula ön kayıt yapıyor. Yüzde 10’u iadesi konusunda sorun vardı. Biz bunu çözdük.Kurumlardan ayrılan ücret iadeleri en az bir ay içinde ödenir diye düzenleme getirdik. Okullarımızın fiziki koşullarıyla ilgili sıkıntılar vardı. Özel okul açılma standartlarımız vardı bunları yükselttik. Sorunlara yol açmaması gibi, başka alanlarda kullanılmaması gibi her türlü talebimizi taslak olarak koyduk. Yönetmelikle bizim düzenleyeceğimiz hususlarla ilgili en az 500 metrekare bir bahçe olmasını istiyoruz. Standartları yükseltmek istiyoruz. Coğrafi bilgi sistemi diye yaptığımız bir şey var. Nereye okul yapılması, imar durumu, sınıf sayısı hepsi burada. okul açmak isteyenlerin bununla ilgili verileri eklemesini istiyoruz. Orada da fırsat adaleti üzerinden gidiyoruz. aksi takdirde eğitimin amacı bozuluyor.

HAKEMLİK LİSESİ AÇIYORUZ

Diğer taraftan da ulusal ve uluslararası bazı düzeydeki çalışmalarda başarılı olan çocuklarımız var. Çocuk ben sınava hazırlanıyorum diyerek spordan sanattan vazgeçmemeli. TÜBİTAK aracılığıyla sporla bağlantılı kurumlar açacağız derece elde eden çocukların özel öğretim okullarında okuyabilmesiyle ilgili avantaj getirdik. Sporla bilimle ilgilenen herkese ek avantaj sağlamakla ilgili hazırlık çalışmalarımız var. Hem akademik tarafıyla ilgileniyoruz yüzde 50’nin üzerinde lisanslı sporcu artışı oldu. Voleybolun altyapısı çok iyi geliyor. Futbol federasyonuyla hakemlik lisesi açıyoruz. Eylülde başlıyor. Bunların iş önceliği olmalı. Hakem olmak hayalim diyene özel yer var. Altyapı kurduk 2 Eylül'den itibaren her bir çocuğumuz bilimde, sanatta, sporda ne yaptıysa bunu kayıt altına alıyoruz. Bir çocuk diyelim ki Ağrı'dan İstanbul'a gitti. Karnenin dışında elinde bir şey yoktu. Şimdi başarısını, olimpiyatını e-Portfolya’da görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığıyla tarama yapıyoruz. Hangi çocuğun hangi spora yeteneği var. Nokta atışı sporcuyu belirliyoruz. Bunun dijital altyapısını kurduk. Hepsini MEB destekliyor.