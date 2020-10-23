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Son dakika haberi: MEB'den özel eğitim okullarında yüz yüze eğitim açıklaması
Alınan son dakika haberine göre, MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.
Son dakika haberi... MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı.
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