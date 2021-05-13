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Eğitim
AA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 02:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MEB'den flaş uzaktan eğitim açıklaması!

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Son dakika haberi: MEB'den flaş uzaktan eğitim açıklaması!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını bildirdi.

Son dakika haberi.. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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