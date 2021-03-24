Son dakika haberi: MEB'den flaş açıklama: Liselerden sonra ortaokullarda da sınavlar 3 Mayıs’a ertelendi

Bakanlık ikinci dönem ilk sınavlarıyla ilgili peş peşe yeni kararlar aldı. Önce liseler ardından da ortaokulların sınavları artan vaka sayılarına bağlı olarak 3 Mayıs’a ötelendi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacak. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacak.

4 VE 8’LERİN YÜZ YÜZE SINAVLARI DEVAM EDECEK

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.

Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek.”

LİSELERDE DE ERTELENMİŞTİ



Milli Eğitim Bakanlığı önceki gün liselerde de ikinci dönem ilk sınavları ile ilgili yeni bir karar almıştı. Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi günü başlaması planlanan sınavlarının 3 Mayıs pazartesi gününden itibaren başlayacağı, 12. sınıfların sınavlarının ise devam edeceği açıklanmıştı.