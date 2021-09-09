Son dakika haberi... MEB açıkladı: Öğretmen atamasında takvim belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum." ifadesini kullanarak 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurmuştu. MEB söz konusu atamaya ilişkin takvimi açıkladı.

2021 Eylül'üne ilişkin 15 bin öğretmen ataması takvimi şu şekilde:

- Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül - 8 Ekim 2021

- Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 25 Ekim 2021

- Sözlü Sınavların Yapılması: 12-27 Kasım 2021

- Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 27 Aralık 2021

- Atama Tercihlerinin Alınması: 21-26 Ocak 2022

- Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ocak 2022

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.