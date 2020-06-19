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Eğitim
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 06:59,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

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Son dakika haberi: Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
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Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

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